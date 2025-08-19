Bigg Boss 19: बिग बॉस के घर में होगी इस महाकुंभ वायरल गर्ल की एंट्री, फैन्स कह रहे- वेल डन

Bigg Boss पिछले 18 सीजन से पब्लिक को एंटरटेन करता आया है और बहुत ही जल्द इस शो का नया सीजन यानी कि बिग बॉस-19 आने वाला है. मेकर्स सीजन 19 के लॉन्च के लिए पूरी तरह तैयार हैं और फैन्स बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे हैं. यह शो 24 अगस्त को प्रीमियर के लिए तैयार है और सलमान खान बिग बॉस 19 को होस्ट करते नजर आएंगे. नए सीजन के बारे में चर्चा शुरू हो चुकी है और शो में शामिल होने वाले कुछ कंटेस्टेंट्स के नाम भी सामने आ रहे हैं.

महाकुंभ से वायरल हुई ये लड़की भी पहुंचेगी बिग बॉस ?

ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तान्या मित्तल और जाने-माने वकील अली काशिफ खान इस कंट्रोवर्शियल शो का हिस्सा बन सकते हैं. जी हां वही तान्या जो एक जानी मानी डिजिटल क्रिएटर हैं, जिनकी फैन फॉलोइंग बहुत बड़ी है और वे अपने लाइफस्टाइल कंटेंट और अट्रैक्टिव रील्स से लोगों का ध्यान अपनी करफ खींचने में कामयाब होती हैं. उनकी तस्वीरें और वीडियो दर्शकों को खूब पसंद आ रहे हैं और वे जेनरेशन Z और मिलेनियल दर्शकों के बीच काफी पॉपुलर हैं. प्रयागराज में हुए महाकुंभ के दौरान तान्या ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा था. भगदड़ के दौरान उन्होंने लोगों की जान बचाई और उनकी मदद की. अभी तक ये खबर कनफर्म तो नहीं हुई है कि तान्या बिग बॉस का हिस्सा होंगी लेकिन उनकी एंट्री की खबर ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है.

दूसरी तरफ अली काशिफ खान को किसी परिचय की जरूरत नहीं है क्योंकि वह लोगों के लिए नए नहीं हैं. मशहूर हस्तियों से जुड़े कई हाई-प्रोफाइल कानूनी मामलों को संभालने के लिए जाने जाने वाले एक प्रैक्टिसिंग वकील, अली काशिफ खान अगर सो में शामिल होते हैं तो जरूर ही कुछ मजेदार एंटरटेनिंग मसाले लेकर आएंगे. अली के विचार और तर्क बिग बॉस 19 के घर के अंदर विवाद खड़ा कर सकते हैं.

बिग बॉस 19 की थीम लोकतंत्र और घरवालों की सरकार है. शरद मल्होत्रा, फैसल शेख उर्फ मिस्टर फैसू, धनश्री वर्मा, श्रीराम चंद्रा, शैलेश लोढ़ा, गौरव खन्ना, मीरा देओस्थले, ममता कुलकर्णी, अपूर्व मुखीजा, पूरव झा, रति पांडे, हुनर हाली, अपूर्व मुखीजा, मल्लिका शेरावत, मीनाक्षी शेषाद्रि, तनुश्री दत्ता, श्रद्धा आर्य, धीरज धूपर और कई सेलेब्स से बात की गई हालांकि अभी तक कुछ ही लोगों के नाम पर मुहर लगी है.