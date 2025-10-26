Kyunki Saas Bhi Kabhi...Spoiler: नोयोना ने नशे की हालत में मिहीर से किया प्यार का इजहार, टूटेगा तुलसी का घर?

स्टार प्लस के पॉपुलर शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 के आने वाले एपिसोड में ड्रामैटिक मोड़ आने वाला है. अब तक की कहानी में नोयोना और मिहीर अमेरिका गए हैं, जबकि परी की वजह से तुलसी को रुकना पड़ा. नोयोना, मिहीर के करीब आने की हरसंभव कोशिश कर रही है और उसने मिहीर से अपने प्यार का इजहार करने का प्लान बनाया. उसने मिताली के कहने पर ड्रग्स मंगवाए और एक गोली मिहीर के ड्रिंक में मिला दी, जिसे पीकर मिहीर नशे में चूर हो गया.
मिताली बनी नोयोना की मददगार
अपनी मौसी का साथ देते हुए मिताली, हेमंत को होटल से दूर ले जाती है. इसी मौके का फायदा उठाते हुए नोयोनास मिहीर को अपने कमरे में लेकर चली जाती है. मिहीर बार-बार अपने कमरे में जाने की बात करता रहा, लेकिन नोयोना ने उसे रोके रखा. इस बीच, हेमंत वापस लौटा और मिहीर के कमरे की तरफ बढ़ा, लेकिन नोयोना की बहन ने उसे रोककर कहा कि मिहीर सो चुका है.
नोयोना की चाल में उलझा मिहीर
हेमंत को इस बात पर शक हुआ. बाद में वह नोयोना के कमरे पहुंचा और दरवाजा खटखटाया. नोयोना ने हेमंत को देखकर घबराहट छिपाई और मिहीर के वहां होने से इनकार किया. इस दौरान नोयोना ने मिहीर से अपने प्यार का इजहार किया. नशे में धुत मिहीर को लगा कि वह तुलसी से बात कर रहा है और उसने भी प्यार का इजहार कर दिया. नोयोना खुशी से झूम उठी, लेकिन जब मिहीर ने तुलसी का नाम लिया, तो वह गुस्से से आगबबूला हो गई.
हेमंत ने लगाई नोयोना को फटकार
अगले दिन मिहीर ने हेमंत को बताया कि उसे नहीं पता कि वह रात को नोयोना के कमरे में कैसे पहुंचा. यह सुनकर हेमंत हैरान रह गया. उसने तुरंत नोयोना को बुलाया और सख्त लहजे में चेतावनी दी कि वह मिहीर और तुलसी के रिश्ते से दूर रहे. आने वाले एपिसोड में यह देखना दिलचस्प होगा कि नोयोना की साजिश का क्या अंजाम होता है.
