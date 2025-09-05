विज्ञापन

कुनिका सदानंद के बेटे की 10 फोटो, आखिरी फोटो देख फैंस बोले- आ गया बॉलीवुड का अगला सुपरस्टार

कुनिका सदानंद इन दिनों बिग बॉस 19 में हैं. वह इस सीजन की सबसे चर्चित कंटेस्टेंट में से एक हैं. आज हम आपको उनके बेटे अयान की फोटो दिखा रहे हैं, जो दिखने में किसी हीरो से कम नहीं हैं.

कुनिका सदानंद के बेटे की 10 फोटो
नई दिल्ली:

सलमान खान के टीवी के पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 19 ने पहले दिन से ही खूब चर्चा और सुर्खियां बटोरनी शुरू कर दी हैं. वहीं इन सबके बीच कई कंटेस्टेंट ने अपनी पर्सनल लाइफ का जिक्र शो में किया. लेकिन जिसकी चर्चा सुर्खियों में है वह दिग्गज एक्ट्रेस कुनिका सदानंद हैं. कुनिका ने शो में अपनी शादी और बच्चों पर बात की. वहीं एक पॉडकास्ट में एक्ट्रेस ने बताया था कि वे कुमार सानू के साथ रिलेशनशिप में थीं, और जब उनकी बीवी को इस रिश्ते के बारे में पता चला तो उन्होंने गुस्से में उनकी गाड़ी तोड़ दी थी.

गौरतलब है कि कुनिका सदानंद की कुणिका सदानंद ने दो बार शादी की. उन्होंने पहली शादी दिल्ली के अभय से की थी. इस शादी से उनका एक बेटा है, जिसका नाम अरिहंत है. जबकि उनकी दूसरी शादी श्री लाल से हुई. 35 साल की उम्र में कुनिका ने दूसरी शादी की और इस शादी से उन्हें अयान नाम का बेटा हुआ. आज हम आपको अयान की फोटो दिखा रहे हैं,

अभिनेत्री कुनिका का बेटा अयान लाल सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहते हैं.

आईएमडीबी के अनुसार अयान एक अमेरिकन-इंडियन प्रोड्यूसर और एक्टर हैं.

उनका जन्म अमेरिका में हुआ लेकिन परवरिश मुंबई में हुई.

उन्होंने न्यूयॉर्क फिल्म अकादमी से विज्ञापन में पढ़ाई की है.

पढ़ाई के साथ उन्होंने अपना एमबीए भी पूरा किया.

अयान की खुद की प्रोडक्शन कंपनी है, जिसका नाम गाइडिंग स्टार एंटरटेनमेंट है.

इंस्टाग्राम पर उनके 22 हज़ार से अधिक फॉलोअर्स जुड़े हुए हैं.

उनकी प्रोफाइल पर मॉडलिंग स्टाइल तस्वीरें और वीडियो देखे जा सकते हैं.

अब तक अयान को बॉलीवुड फिल्मों में काम करने का अवसर नहीं मिला.

दूसरी ओर कुनिका ने हाल ही में बिग बॉस 19 के जरिए टीवी पर वापसी की है.

