कुनिका सदानंद बनीं बिग बॉस-19 की असली वैम्प, तान्या मित्तल की परवरिश पर उठाए सवाल, फूट-फूटकर रोई 'साड़ी क्वीन'

बिग बॉस में धीरे धीरे सबके रंग देखने को मिल रहे हैं. इस बीच एक नाम है जो कुछ ज्यादा ही उभर कर सामने आया है. ये नाम है कुनिका सदानंद जिन्हें पहले तो सभी कंटेस्टेंट मां की तरह इज्जत दे रहे थे लेकिन हाल के एपिसोड में उन्होंने ऐसे रंग दिखाए कि सारा घर की उनके खिलाफ दिखा. दरअसल वो तान्या मित्तल की मां और परवरिश के बारे में सवाल उठाती नजर आईं. एक बार कुनिका और तान्या के बीच इस चीज को लेकर तनाव हो चुका था लेकिन जब तान्या नॉमिनेशन वाले अपने टास्क के लिए एक्टिविटी एरिया में गईं और कुनिका वहां उन्हें डिस्टर्ब करने पहुंचीं तो दोबारा वही टॉपिक शुरू कर दिया.

कुनिका ये बात अच्छी तरह जानती थीं कि तान्या को ये बात बुरी लगी थी लेकिन उन्होंने ट्रिगर करने के लिए इसी टॉपिक को चुना और तान्या से ये तक कह दिया कि मुझे नहीं पता तुम्हारा क्या स्ट्रगल है, तुमने क्या किया है जो कि बिग बॉस ने तुमको यहां बुलाया. तान्या वहां चुपचाप अपना टास्क करती रहीं लेकिन इसके बाद जो जब वो बाहर आईं तो बुरी तरह रो पड़ीं. उन्हें फूट-फूट कर रोता देख हर किसी को गुस्सा आ गया.

घर के लोगों को सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात का था कि कुनिका खुद एक मां होते हुए दूसरे की मां पर सवाल कैसे उठा सकती हैं. गौरव खन्ना, जीशान कादरी, प्रणीत मोरे, अभिषेक बजाज सभी कुनिका पर बरसते नजर आए. जीशान ने तो यहां तक कह दिया कि कुनिका आज तान्या की मां पर गई हैं कल को मेरी मां पर आएगी. हालांकि कुनिका इस हंगामे से बेअसर दिखीं. देखना होगा कि आने वाले एपिसोड्स में कुनिका और तान्या में दोबारा बात होती है या नहीं.