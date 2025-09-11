कुब्रा सैत को 'राइज एंड फॉल' में उपमा को देख आया रोना, बोलीं- बचपन से मैं...

विज्ञापन

उपमा देख कर कुब्रा सैत को आया रोना
अपनी दमदार एक्टिंग और अनूठे चुनावों से दर्शकों के दिलों में जगह बनाने वाली अभिनेत्री कुब्रा सैत अब एक नए सफर पर निकल पड़ी हैं. उन्होंने टीवी के रियलिटी शो राइज एंड फॉल में भाग लिया है, जिसे अशनीर ग्रोवर होस्ट कर रहे हैं. इस शो में प्रतियोगियों को ऐसी चरम परिस्थितियों में डाला जाता है, जो वास्तविक दुनिया में धन और सत्ता की असमानताओं को दर्शाती हैं और उन्हें ऐसी परिस्थितियों में ढलने पर मजबूर करती हैं, जिनकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी.

फिलहाल 'राइज एंड फॉल' में नज़र आ रही कुब्रा ने इंस्टाग्राम पर एक रील साझा की है, जिसमें उन्होंने अपने पहले के जीवन में विदेशी व्यंजनों का आनंद लेने और वर्तमान में साधारण व सीमित भोजन पर निर्भर रहने के बीच का अंतर दिखाया. इनमें से एक डिश, उपमा, उनके लिए भावनात्मक रूप से बेहद कठिन अनुभव बन गया.

रील में कुब्रा कहती हैं, "उपमा को देखकर रोना शायद आपको बेवकूफी भरी बात लगे, लेकिन मुझे सच में यह पसंद नहीं है. दरअसल मुझे बचपन से ही उपमा नापसंद है, और अब जब मुझे इसे नियमित रूप से खाना पड़ रहा है तो मुझे रोना आ रहा है." गौरतलब है कि कुब्रा ने उपमा को 'कंक्रीट' जैसा बताते हुए अपने वीडियो के कैप्शन में लिखा है: "देखिए, इसी चीज ने मुझे रुला दिया. उपमा. #RiseAndFall".

सुल्तान, रेडी, और सिटी ऑफ लाइफ जैसी फिल्मों में काम कर चुकी कुब्रा सैत ने वर्षों में खुद को एक बहुआयामी कलाकार के रूप में स्थापित किया है, लेकिन नेटफ्लिक्स की सेक्रेड गेम्स में कुकू की भूमिका ने उन्हें व्यापक पहचान दिलाई. हाल ही में वह अजय देवगन के साथ सन ऑफ सरदार 2 में नजर आईं. कुब्रा जल्द ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनी बहुप्रतीक्षित वेब सीरीज द ट्रायल के दूसरे सीजन में सना की भूमिका में भी लौटने वाली हैं.

