माइक्रोसॉफ्ट की नौकरी छोड़ एक्टिंग की दुनिया में मचाया तहलका, आज भी है OTT की कुकु

हर साल बॉलीवुड और साउथ की फिल्मों में किस्मत आजमाने के लिए हजारों लोग आते हैं. कुछ तो अपने अच्छे-खासे करियर में रिस्क लेकर एक्टिंग की दुनिया को चुनते हैं. बॉलीवुड के ऐसे कई कलाकार हैं जो एक्टिंग करने से पहले किसी बड़े क्षेत्र में काम करते थे और वहां की नौकरी को छोड़ एक्टिंग की दुनिया में आए. आज हम आपको बॉलीवुड की एक ऐसी की एक्ट्रेस का बारे में बनाते वाले हैं. इस एक्ट्रेस का नाम कुब्रा सैत है. एक्ट्रेस कुब्रा सैत ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक भावनात्मक पोस्ट के ज़रिए साल 2009 की अपनी यादों का पिटारा खोलते हुए अपने दर्शकों को बताया कि किस तरह उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कॉर्पोरेट नौकरी छोड़कर अपने सपनों की तलाश में मुंबई का रुख किया था.

कुब्रा ने कुछ थ्रोबैक तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, "सन 2009, स्प्रेडशीट्स और सपनों के बीच कहीं मैंने माइक्रोसॉफ्ट (Microsoft) की नौकरी छोड़कर मुंबई जाने का फैसला किया. सब कहते थे, ‘पोर्टफोलियो' चाहिए. पोर्टफोलियो यानी उस बड़े शहर का मानो जादुई टिकट. मुझे याद है मेरा पोर्टफोलियो दुबई में मिस इंडिया वर्ल्डवाइड में ‘मिस पर्सनैलिटी' जीतने के कुछ समय बाद ही एक बेहतर इंसान और फ़ोटोग्राफ़र सुनिथ श्याम ने बनाया था और अपनी उस पहली तस्वीर को मैंने फ्रेम करवाया था. यह ज़िंदगी की वो पहली सीढ़ी थी, जिसे मैंने अभी जिया भी नहीं था. हालांकि सालों बाद, जब मैंने फ्रेम बदलना चाहा, तो कांच तस्वीर से चिपक चुकी थी और तस्वीर निकालते समय उसका एक हिस्सा वहीं रह गया, बिलकुल यादों की तरह. कुछ हिस्से धुंधले हो जाते हैं, कुछ साथ रह जाते हैं, लेकिन उस तस्वीर में शुरू हुई हिम्मत आज भी कायम है.”

कुब्रा सैत की यह पोस्ट अपनी सच्चाई और भावनात्मक गहराई के साथ दर्शकों के दिलों को इस कदर छू गई है कि वे उनके मुरीद बन गए हैं. साथ ही कभी नए सफर की शुरुआत का प्रतीक रही वह पुरानी तस्वीर अब उनकी उपलब्धियों और साहस की गवाह बन चुकी है. सच कहें तो अपनी बोल्ड चॉइसेज़ और असली अंदाज़ के लिए जानी जाने वाली कुब्रा ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उनमें नरमी भी है, और यही उनकी असली ताकत है. गौरतलब है कि हाल ही में काजोल के साथ 'द ट्रायल सीज़न 2' में नज़र आईं कुब्रा सैत ने अपने पहले रियलिटी शो 'राइज़ एन्ड फॉल' के साथ अपना डेब्यू किया है और वे जल्द ही अपनी अगली फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' में नज़र आएंगी.

