अरबाज पर बुरी तरह बिफरीं धनश्री, मम्मी से कंपेयर न करने की दी वॉर्निंग, कहा मैं बेवकूफ नहीं हूं...

राइज एंड फॉल में निक्की तंबोली के जाने के बाद शो में धनश्री वर्मा और अरबाज पटेल की दोस्ती में अब खटास नजर आ रही है. बता दें कि निक्की तंबोली अरबाज पटेल की गर्लफ्रेंड हैं. जो फैमिली वीक में घर के अंदर पहुंची थी.

फैमिली वीक के बाद राइज एंड फॉल रियलिटी शो में जबरदस्त ट्विस्ट आ गया है. खासतौर से निक्की तंबोली के जाने के बाद शो में धनश्री वर्मा और अरबाज पटेल की दोस्ती में अब खटास नजर आ रही है. बता दें कि निक्की तंबोली अरबाज पटेल की गर्लफ्रेंड हैं. जो फैमिली वीक में घर के अंदर पहुंची थी. उन्होंने भी अरबाज पटेल की जमकर क्लास लगाई थी. धनश्री वर्मा की तरफ अरबाज पटेल की बढ़ती नजदीकियां और पजेसिवनेस से नाराज निक्की तंबोली ने कहा था कि इतना करने की जरूरत नहीं है. इसका असर धनश्री वर्मा और अरबाज पटेल के रिश्ते पर नभी नजर आने लगा है.

मैं बेवकूफ नहीं हूं

धनश्री वर्मा और अरबाज पटेल अगले शो में एक दूसरे से बात करते देखे गए. धनश्री वर्मा इस बात से नाराज थीं कि निक्की तंबोली उनके बारे में इतना कैसे बोल सकती हैं. उन्होंने ये भी कहा कि अरबाज पटेल को जब भी जरूरत होती हैं वो हमेशा उनका साथ देती हैं. फिर भी निक्की तंबोली उनके बारे में बुरा भला कैसे कह सकती हैं. जवाब में अरबाज पटेल ने कहा कि निक्की तंबोली बाहर से क्या और कैसे देखकर आईं है. वो ये कैसे बता सकते हैं. लेकिन धनश्री वर्मा और भी ज्यादा गुस्से में कहते हैं कि वो कोई बेवकूफ नहीं है.

मम्मी से कंपेयर न करने की वॉर्निंग

इसी बातचीत में अरबाज पटेल ये भी कहते हैं कि क्या धनश्री वर्मा हमेशा उनका साथ देंगी. वो इस बात पर भी शक जताते हैं कि धनश्री वर्मा अक्सर जरूरत पड़ने पर उन्हें सपोर्ट नहीं करती हैं. इस बात पर भी धनश्री वर्मा नाराजगी जताती हैं कि आपको ऐसा लगता है तो गलत है. इस पर अरबाज पटेल ये भी पूछते हैं कि जरूरत पड़ने पर क्या वो उन्हें नॉमिनेट भी कर देंगी. जिसके जवाब में धनश्री वर्मा फिर घुमा फिराकर जवाब देती हैं. वो इस बात पर भी नाराजगी जताती हैं कि उनकी मम्मी और निक्की तंबोली को कैसे कंपेयर कर सकते हैं. धनश्री वर्मा कहती हैं कि ऐसा करने की हिम्मत भी मत करना.

