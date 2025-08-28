विज्ञापन

KBC 17 के मंच पर अपनी मजबूरी की दास्तान सुनाते हुए छलके बिहार के इस कंटेस्टेंट के आंसू, जीते इतने लाख

बिहार के एक छोटे से गांव नवादा के इस कंटेस्टेंट मिथिलेश ने फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड जीतकर अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर जगह पक्की की.

KBC-17 के मंच पर बदलेगी इनकी किस्मत ?
नई दिल्ली:

'कौन बनेगा करोड़पति 17' के ताजा एपिसोड में बिहार के एक कंटेस्टेंट ने अपने संघर्षों और शो में आने के पीछे की वजह के बारे में खुलकर बात की. अपने माता-पिता दोनों को खोने के बाद इस कंटेस्टेंट ने अपने छोटे भाई की देखभाल की जिम्मेदारी लेने की बात बताई. बिहार के एक छोटे से गांव नवादा के मिथिलेश ने फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड जीतकर अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर जगह पक्की की. खुद की मुश्किलों के बावजूद, मिथिलेश का एकमात्र सपना अपने छोटे भाई के लिए एक उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करना है. 

उन्होंने अपने और अपने भाई के बीच गहरे रिश्ते के बारे में बात की और बताया कि कैसे उम्र में उनके बीच का अंतर होने के बावजूद, उनका भाई हमेशा उनके साथ अपना जन्मदिन मनाने की जिद करता है. उन्होंने आगे बताया कि उनका छोटा भाई एक अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ना चाहता था, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण, यह सपना पूरा करना लगभग नामुमकिन सा लग रहा था. उन्होंने एक पल याद किया जब उनके भाई ने एक बार उनसे साइकिल मांगी थी. मिथिलेश फूट-फूट कर रो पड़े और बताया कि उनके पास उनकी यह छोटी सी इच्छा पूरी करने के लिए भी पैसे नहीं थे.

कंटेस्टेंट ने 50 लाख रुपये के सवाल का जवाब सही सही देने में नाकाम रहे और 25 लाख जीतकर घर लौटे. केबीसी सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सोनी टीवी पर टेलिकास्ट होता है. यह सोनीलिव पर भी स्ट्रीमिंग के लिए अवेलेबल है.

