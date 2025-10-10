'पुष्पा...' की एक्ट्रेस ने बताया बिन शादी के रखती थी करवा चौथ, हॉस्टेल मेस में खाई सरगी

Happy Karwa Chauth: करवा चौथ एक ऐसा पर्व है जो परंपरा और भावनाओं का सुंदर संगम है. यह वह दिन है जब रंग-बिरंगी रस्में गहरे विश्वास और प्रेम से जुड़ती हैं और चांदनी रात(Karwa Chauth Moon) में प्यार का उत्सव मनाया जाता है. मेहंदी रचाने और सुबह-सवेरे की सरगी से लेकर, दिल में प्रार्थनाएं लिए चांद का इंतजार करने तक, भारत भर की महिलाएं इस पर्व को अपार उमंग और ख़ुशी से मनाती हैं. सोनी सब की लोकप्रिय अभिनेत्रियां श्रेनु पारिख, करूणा पांडे, बृंदा त्रिवेदी और गौरी टोंक ने अपनी यादें, पसंदीदा परंपराएं और करवा चौथ उनके लिए क्या अर्थ है, ये बताया है.

पुष्पा एक्ट्रेस का करवा चौथ सेलिब्रेशन

'पुष्पा इम्पॉसिबल' में पुष्पा की भूमिका निभा रहीं करूणा पांडे ने कहा, 'करवा चौथ (Happy Karwa Chauth) मेरे दिल के बहुत करीब है. जब मैं चंडीगढ़ में मास्टर्स कर रही थी, तब महिला हॉस्टल में रहती थी. वहां अविवाहित लड़कियां भी इस परंपरा को निभाती थीं. हम सब सुबह जल्दी उठकर मेस में बनी साधारण सरगी (Karwa Chauth Sargi) खाते और फिर पूरा दिन व्रत रखते. तब यह किसी खास इंसान के लिए नहीं, बल्कि मिलकर त्योहार मनाने की खुशी के लिए होता था. शादी के बाद मैंने विधिवत व्रत रखा, लेकिन अब काम के व्यस्त कार्यक्रम और शूटिंग की वजह से हमेशा आसान नहीं होता. फिर भी मैं इसकी असली भावना में विश्वास रखती हूं. मुझे सभी रस्में—तैयार होना, पूजा करना और चांद का इंतजार करना, अच्छा लगता है.'

गुजराती परिवार की बहू, करवा चौथ सेलिब्रेशन

'गाथा शिव परिवार की गणेश कार्तिकेय' में देवी पार्वती की भूमिका निभा रहीं श्रेनु पारिख ने कहा, 'मैं एक गुजराती हूं और मेरी शादी एक महाराष्ट्रीयन परिवार में हुई है, इसलिए करवा चौथ (Karwa Chauth Celebration) हमारे पारंपरिक त्योहारों का हिस्सा नहीं रहा. लेकिन समय के साथ मैंने इसके भाव और उत्साह को बहुत पसंद करना शुरू कर दिया. मैंने अपनी कई सहेलियों को पूरे प्रेम और उत्साह से व्रत रखते देखा है और कहीं न कहीं वह ऊर्जा आप तक भी पहुंच जाती है. मेरे लिए यह रस्मों से ज्यादा साथ मिलकर प्यार और अपनापन मनाने का त्योहार है. सजने-संवरने से लेकर पूरे दिन एक-दूसरे को छेड़ने और फिर चांद का इंतजार करने तक, यही छोटी-छोटी बातें इस दिन को खास बना देती हैं.'

टीवी एक्ट्रेस का करवा चौथ

इत्ती सी खुशी में नंदिता की भूमिका निभा रहीं गौरी टोंक ने कहा, 'मेरे लिए करवा चौथ (TV Actress Celebrate Karwa Chauth) हमेशा से एक सुंदर परंपरा रही है. यह केवल व्रत रखने का दिन नहीं, बल्कि प्रेम, विश्वास और यश और मेरे रिश्ते का उत्सव है. समय के साथ यह एक परंपरागत रस्म से ज़्यादा एक भावनात्मक अनुष्ठान बन गया है. मुझे इसकी तैयारी करना, त्योहारी ऊर्जा का हिस्सा बनना और वह खास पल जीना बहुत अच्छा लगता है जब चांद निकलता है. मेरे लिए यह दिन साथ, कृतज्ञता और उस साझेदारी का जश्न है जिसे हम लगातार संवारते हैं. यह भले ही साल में एक दिन है, पर इसकी भावनाएँ लंबे समय तक दिल में बनी रहती हैं.'

