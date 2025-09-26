विज्ञापन

झूठी हैं तान्या मित्तल? वायरल वीडियो ने खोली बिग बॉस 19 कंटेस्टेंट की पोल! फैंस बोले- और कितना झूठ बोलोगी

बिग बॉस 19 की सबसे इंटरेस्टिंग कंटेस्टेंट में से एक तान्या मित्तल अपनी लग्जरी लाइफ के चलते खूब सुर्खियों में हैं, लेकिन खुद को पापा की परी बताने वाली तान्या मित्तल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

वायरल वीडियो ने खोल दी तान्या मित्तल की पोल
सलमान खान का मोस्ट पॉपुलर और कंट्रोवर्शियल शो बिग बॉस 19 इन दिनों टीआरपी की लिस्ट में धमाल मचा रहा है. हर कंटेस्टेंट अपनी-अपनी हरकतों और एंटरटेनमेंट से सुर्खियां बटोर रहा है. वहीं, ग्वालियर की सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर तान्या मित्तल भी सुर्खियों में छाईं हुई हैं.=शो में कई बार तान्या को ये कहते सुना गया है कि उन्हें घर का कोई काम नहीं आता क्योंकि वो एक अमीर फैमिली से हैं. लेकिन अब एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसने सबको चौंका दिया है.

तान्या का थ्रोबैक वीडियो बना वायरल

इंस्टाग्राम पर एक पॉडकास्ट का वीडियो ट्रेंड कर रहा है, जिसमें तान्या मित्तल खुद कह रही हैं कि वो घर के सारे काम जानती हैं. खाना बनाना, कपड़े धोना और घर संभालना सब कुछ. एंकर भी मज़ाक में उन्हें 'सर्वगुण संपन्न, सुंदर, सुशील कन्या' कह देता है. अब यही वीडियो तान्या की पोल खोल रहा है क्योंकि बिग बॉस के घर में वो बार-बार कहती दिखीं कि उन्हें घर का कोई काम करना नहीं आता.

सोशल मीडिया पर ट्रोल्स का अटैक

जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, फैंस ने तान्या को जमकर ट्रोल करना शुरू कर दिया. किसी ने लिखा- 'बिग बॉस में तो कहती हो कुछ नहीं आता, अब सच क्या है?'. एक यूजर बोला- 'कोई ये क्लिप बिग बॉस के घर में दिखाओ'. वहीं, कई लोग हंसते हुए बोले -'तान्या जी, और कितना झूठ बोलोगी?'

कौन हैं तान्या मित्तल?

तान्या सिर्फ बिग बॉस कंटेस्टेंट ही नहीं बल्कि एक सक्सेसफुल सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर और बिज़नेसवुमन भी हैं. उन्हें मिस एशिया टूरिज्म 2018 का खिताब मिल चुका है. 19 साल की उम्र में उन्होंने अपना बिज़नेस शुरू किया और ऑनलाइन साड़ियां बेचना शुरू किया. आज तान्या एक जानी-मानी बिजनेसवुमन हैं और मंदिरों में जाकर व्लॉग्स भी बनाती हैं.

