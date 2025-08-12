15 अगस्त के मौके पर 'हम हैं भारतवासी' रिलीज, गाने के बोल सुन हो जाएंगे इमोशनल, यूट्यूब पर कर रहा ट्रेंड

‘हम हैं भारतवासी' गाना इन दिनों देशवासियों के दिलों में देशभक्ति का जोश भर रहा है. यह रचना अमेरिका में बसे भारतीय मूल के गीतकार अशोक गुप्ता ने लिखी है और इसे आरआरएगा डुओ के बैनर तले प्रस्तुत किया गया है. इस संगीत जोड़ी में शामिल हैं अनुभवी गीतकार और लेखक अशोक गुप्ता तथा उत्तराखंड की जड़ें रखने वाली, चंडीगढ़ में रह रहीं गायिका, गीतकार और संगीतकार ऋतु रावत. गीत की प्रेरणा भारतीय सेना के ‘ऑपरेशन सिंदूर' से ली गई है, जबकि इसकी भावनात्मक गहराई कवि प्रदीप के अमर गीत ‘ऐ मेरे वतन के लोगों' की याद दिलाती है.

इस गीत का संगीत निर्देशन और महिला स्वर रितु रावत के हैं, जबकि पुरुष स्वर निखिल ने दिया है. अमेरिका में रहते हुए भी अशोक गुप्ता का मन अब भी भारत की मिट्टी से जुड़ा है. अपने इस गीत के बारे में वे कहते हैं, "यह मेरी मातृभूमि भारत और हर भारतवासी के लिए प्रेम और सम्मान का प्रतीक है. मैं चाहता हूँ कि यह हर दिल तक पहुंचे और गर्व का एहसास जगाए".

यह गाना भारतीय सेना के अदम्य साहस को सलाम करता है और साथ ही भारत के वैज्ञानिकों की उस उपलब्धि को भी सम्मानित करता है, जिसने चंद्रयान मिशन को सफलता दिलाई. इस तरह यह रचना एक साथ देश की सुरक्षा और विज्ञान दोनों क्षेत्रों की प्रगति का उत्सव मनाती है. 10 अगस्त 2025 को रिलीज हुआ ‘हम हैं भारतवासी' स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्वों के लिए बेहद उपयुक्त है. यह सोशल मीडिया पर तेजी से लोकप्रिय हो रहा है, इंस्टाग्राम पर ट्रेंड कर रहा है और कई कलाकार अपने कवर संस्करण तैयार कर रहे हैं.