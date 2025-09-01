हिना खान ससुराल में नहीं करती कोई काम, पंगा लेने से डरती हैं उनकी सास, बोलीं- इसे आता कुछ नहीं, नखरे बहुत...

टीवी की स्टार एक्ट्रेस हिना खान अपनी खूबसूरती और जबरदस्त एक्टिंग के लिए जानी जाती हैं. बिग बॉस में भी उन्होंने अकेले पूरा घर अपने सिर पर उठा रखा था. हिना का सबसे पॉपुलर शो 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' है, जिससे वह घर-घर पॉपुलर हुई थीं. इसके बाद तो हिना ने टीवी इंडस्ट्री में खुद अपनी पहचान बनाई. आज वह टीवी की टॉप एक्ट्रेस में से एक हैं और हाल ही में उन्होंने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड रॉकी जायसवाल से शादी रचाई है. कैंसर से जूझ रहीं हिना इन दिनों नए टीवी शो पति-पत्नी और पंगा में भी दिख रही हैं, जिसमें कई रियल लाइफ कपल नजर आ रहे हैं. अब इस शो में हिना की सास पहुंचीं और उन्होंने एक्ट्रेस की पूरी पोल पट्टी खोल दी.



ससुराल में सास को डराकर रखती हैं हिना खान?



हिना खान ने की सास ने शो में अपनी नई-नवेली बहु के लिए कहा, 'मैं घर में तरह-तरह के व्यंजन बनाती हूं और यह खाने के टेबल पर बैठ जाती है, जबकि इसको किसी भी मसाले की पहचान नहीं हैं, किचन से इसको कोई लेना देना नहीं है, पर खाना देखकर बता देगी इसमें यह ज्यादा यह कम है'. इतने में शो के होस्ट मुनव्वर फारुकी कहते हैं, 'आता कुछ नहीं हैं और नखरे बहुत है'. इस पर हिना की सास कहती हैं, 'नखरे, इसके नखरे तो पूछो मत'. इसके बाद शो की एक कंटेस्टेंट हिना खान की सास से बोलती हैं, 'आप सास हो सास'. फिर हिना की सासू मां कहती हैं, 'सास तो हूं, लेकिन घर पर इससे कौन पंगा लेगा'.



पति-पत्नी और पंगा के बारे में

बता दें, पति-पत्नी और पंगा शो बीती 2 अगस्त 2025 को शुरू हुआ है, जिसे मुनव्वर फारुकी और 90 के दशक की खूबसूरत बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे होस्ट कर रही हैं. इसके अभी तक नो एपिसोड हो चुके हैं. इसमें नो कपल नजर आ रहे हैं, जिसमें हिना खान और रॉकी जायसवाल के साथ-साथ रुबीना दिलैक-अभिनव शुक्ला, अविका गौर-मिलिंद चंदवानी, देबिना बनर्जी-गुरमीत चौधरी, सुदेश लहरी- ममता लहरी, गीता फोगट-पवन कुमार, स्वरा भास्कर-फहाद अहमद और ईशा मालवीय- अभिषेक कुमार की जोड़ी शामिल हैं.











