कमल हासन की बेटी की 10 खूबसूरत तस्वीरें, हर एक अदा पर हार बैठेंगे दिल

श्रुति हासन ने अपने स्टार पिता कमल हासन की फिल्म हे राम (तमिल) से बतौर चाइल्ड स्टार फिल्मों में कदम रखा था.

नई दिल्ली:

तमिल सिनेमा के सुपरस्टार कमल हासन की बेटी श्रुति हासन इन दिनों रजनीकांत स्टारर फिल्म कूली में नजर आ रही हैं. कूली ने बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. जिसके चलते श्रुति हासन और फिल्म की पूरी टीम इसकी सक्सेस एन्जॉय कर रही है. श्रुति ने बतौर चाइल्ड स्टार अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी और कई फिल्मों में काम किया. श्रुति हासन आज 39 साल की हैं और सिंगल हैं, हालांकि उनका एक बॉयफ्रेंड भी है, अफवाह है कि एक्ट्रेस का उससे ब्रेकअप हो गया है. आइए जानते हैं श्रुति हासन की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, साथ ही नजर डालेंगे एक्ट्रेस की इन 10 तस्वीरों पर.
 

श्रुति हासन ने अपने स्टार पिता कमल हासन की फिल्म हे राम (तमिल) से बतौर चाइल्ड स्टार फिल्मों में कदम रखा था.



साल 2009 में उन्होंने फिल्म लक से बॉलीवुड डेब्यू किया था. इसके बाद वह दिल तो बच्चा है जी (2011) में दिखीं थी.
 

बॉलीवुड में श्रुति हासन ने रमैया वस्तावैया, वेलकम बैक, द पॉवर, देवी और बहन होगी तेरी जैसी फिल्मों में काम किया है.
 

श्रुति हासन तमिल के साथ-साथ हिंदी और तेलुगु फिल्मों में भी काम करती हैं.
 

श्रुति हासन ने एक हॉलीवुड फिल्म द आई (2023) में डायना का रोल प्ले किया था.
 

उनकी आगामी फिल्म प्रभास के साथ सालार 2, शौर्यांगा और ट्रेन है. फिलहाल एक्ट्रेस कूली की सक्सेस एन्जॉय कर रही हैं.
 

श्रुति हासन की पर्सनल लाइफ की बात करें तो वह शांतनु हजारिका को डेट करने के चलते चर्चा में रहती हैं.
 

कहा जा रहा है कि चार साल तक डेट करने के बाद श्रुति हासन और शांतनु अलग हो गये हैं.
 

श्रुति हासन के शांतनु से ब्रेकअप की खबरें तब आईं जब दोनों ने एक-दूजे को सोशल मीडिया पर अनफॉलो कर दिया था.
 

श्रुति हासन और शांतनु का प्यार सोशल मीडिया से शुरू हुआ था. एक्ट्रेस को शांतनु की पेंटिंग बहुत पसंद आई थी और वहां से इनकी मुलाकात हुई.

