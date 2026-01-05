विज्ञापन

दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की उम्र में कितना है फासला, नेटवर्थ में पति पर भारी हैं दीपिका

रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण बॉलीवुड के पावर कपल हैं. उनकी शादी को कई साल हो गए हैं. आइए आपको दोनों की उम्र में फासले के बारे में बताते हैं.

दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की उम्र में कितना है फासला, नेटवर्थ में पति पर भारी हैं दीपिका
दीपिका पादुकोण मना रही हैं 39वां जन्मदिन
नई दिल्ली:

दीपिका पादुकोण बॉलीवुड का जाना माना नाम हैं. वहीं आज यानी 5 जनवरी को अपना 39वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. दीपिका पादुकोण की 2025 में कोई फिल्म नहीं रिलीज हुई. लेकिन उनके पति रणवीर सिंह की लेटेस्ट रिलीज धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर 31 दिनों में ताबड़तोड़ कमाई अपने नाम कर चुकी है. हालांकि इस कामयाबी से दूर वह पत्नी दीपिका पादुकोण के साथ विदेश में नया साल सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं और कपल चर्चा में है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह, जो अब एक बेटी के पेरेंट्स भी बन चुके हैं.  उनके बीच उम्र का फासला कितना है और वह नेटवर्थ के मामले में पति रणवीर सिंह से आगे हैं या पीछे.  तो आइए आपको बताते हैं. 

दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के बीच कितना है उम्र का फासला

दीपिका पादुकोण आज 40 साल की हो गई हैं. उनका जन्म 5 जनवरी 1986 को डेनमार्क में हुआ था. वहीं रणवीर सिंह की बात करें तो वो भी 40 साल के हैं. उनका जन्म 6 जुलाई 1985 में हुआ था. रणवीर का जन्म मुंबई में हुआ है. दोनों की उम्र में अंतर के बारे में बात करें तो ये ज्यादा नहीं है. रणवीर अपनी पत्नी दीपिका से कुछ महीने हीं बड़े हैं. रणवीर अपनी पत्नी दीपिका से 6 महीने बड़े हैं.

दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह का नेटवर्थ

उम्र में मामले में बेशक रणवीर सिंह अपनी पत्नी दीपिका से बड़े हैं मगर नेटवर्थ के मामले में दीपिका उन्हें बहुत पीछे छोड़ती हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक रणवीर सिंह की नेटवर्थ 250 करोड़ है. वो एक फिल्म करने के लिए करीब 30-50 करोड़ रुपये चार्ज करते हैं. इसके अलावा कई ब्रांड एंडोर्स करके भी वो मोटी रकम लेते हैं.वहीं दीपिका पादुकोण की बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी नेटवर्थ करीब 500 करोड़ है. वो एक फिल्म करने के लिए 15-30 करोड़ चार्ज करती हैं. इसके अलावा वो ब्रांड एंडोर्स करके भी मोटी फीस लेती है. दीपिका ने कई चीजों में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है. जिससे उनकी नेटवर्थ में इजाफा होता है.

2026 में खूब कमाई करेंगी दीपिका पादुकोण?

वर्कफ्रंट की बात करें तो दीपिका पादुकोण लंबे समय से किसी फिल्म में नजर नहीं आए हैं. फैंस को दीपिका की फिल्मों का बेसब्री से इंतजार है. जबकि साल 2025 में वह संदीप रेड्डी वांगा की स्पिरिट और प्रभास की कल्कि 2898एडी से बाहर हो गई हैं. हालांकि 2026 में उनकी दो बड़ी फिल्में रिलीज होने वाली है, जिसमें एक पुष्पा 2 स्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म है तो दूसरी शाहरुख खान के साथ किंग है, जिसकी चर्चा जोरों पर है.  

