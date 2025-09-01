हेमा, मुमताज और जीनत को इस एक्ट्रेस ने दिया था कड़ी टक्कर, 'कभी आर कभी पार... से हुए थी मशहूर,'

हिंदी सिनेमा में कई एक्ट्रेस आईं, जिनमें से कई ऐसी रहीं, जो अपना नाम अमर कर गईं. इन्हीं शामिल बात करेंगे उस अदाकारा की जिसे सिनेमा में लेजेंड्री डायरेक्टर गुरु दत्त ने पेश किया था. इस अभिनेत्री का सिनेमा की दुनिया में 50 और 60 के दशक में जादू चला था. यहां तक कि धर्मेंद्र की डेब्यू फिल्म भी इस एक्ट्रेस के साथ थी. हालांकि, यह एक्ट्रेस आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन इनकी फिल्में और इनके तरह-तरह के रोल आज भी याद किए जाते हैं. इस तस्वीर में आप इस एक्ट्रेस को देखने के बाद भी नहीं पहचान पाएंगे. इसमें वह अपने पति और बेटी के साथ खड़ी हैं.



जानें कौन है ये अभिनेत्री?

जैबुन्निसा खान के रूप में पैदा हुईं इस अदाकारा को लोग कुमकुम के नाम से जानते हैं. मदर इंडिया और कोहिनूर समेत 100 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुकीं कुमकुम ने भोजपुरी सिनेमा में भी काम किया था. दरअसल, उनका जन्म बिहार के शेखपुरा के हुसैनाबाद में हुआ था. उनके पिता हुसैनाबाद के जमींदार नवाब मंजूद हसन खान थे. उनकी बहन राधिका थी और वो भी एक एक्ट्रेस थीं. कुमकुम का सिनेमा के प्रति लगाव बचपन से ही था. वह संगीत, डांस और अभिनय का शौक रखती थी.



शादी कर छोड़ी फिल्म इंडस्ट्री

कुमकुम का फिल्मी करियर साल 1954 में फिल्म आर-पार से शुरू हुआ था. गुरु दत्त ने इस फिल्म को बनाया था और फिल्म के पॉपुलर गाने कभी आर कभी पार लागा तीरे नजर के लिए एक्ट्रेस की खोज में थे. पहले वो इसे एक्टर जगदीप के साथ फिल्माने जा रहे थे, लेकिन उन्होंने मन बदला और गाने में किसी एक्ट्रेस को लाने का प्लान बनाया. वहीं, कुमकुम को अपनी डांस कला के दम पर यह गाना मिला. इसके बाद कुमकुम को गुरु दत्त की फिल्म प्यासा और मिस्टर एंड मिसेज 55 में भी देखा गया.



कुमकुम की शादी की बात करें तो उन्होंने सऊदी अरब में काम करने वाले सज्जाद खान को अपना हमसफर बनाया था. कुमकुम ने साल 1973 में शादी रचाई और एक्टिंग छोड़ पति संग दुबई में बस गईं. शादी के 23 साल बाद वह भारत लौटी थीं. 28 जुलाई 2020 को 86 की उम्र में उनका निधन मुंबई में हुआ था.



