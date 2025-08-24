उर्मिला मातोंडकर के हसबैंड की 10 तस्वीरें, 7वीं फोटो देख कहेंगे- ये तो फिल्मी हीरो दिखता है...

'रंगीला' उर्मिला मातोंडकर ने 90 के दशक में फिल्मों में कदम रखा था. उर्मिला बॉलीवुड के तीनों खान के साथ काम कर चुकी हैं. उनका पॉपुलर सॉन्ग छम्मा-छम्मा आज भी डीजे फ्लोर पर बजता है. उर्मिला ने हिंदी, मराठी मलयालम, तेलुगू और तमिल फिल्मों में काम किया है. उन्हें पिछली बार फिल्म ब्लैकमेल (2018) में देखा गया था. शादी के बाद एक्ट्रेस ने यही फिल्म की थी. साल 2016 में एक्ट्रेस ने मोहसिन अख्तर मीर से शादी रचाई थी. गौरतलब है कि बीते साल एक्ट्रेस ने पति से तलाक के लिए अर्जी भी डाली थी. आइए जानते हैं आखिर कौन हैं उर्मिला मातोंडकर के पति मोहसिन खान मीर. साथ ही देखेंगे उनकी ये 10 तस्वीरें.



मोहसिन खान मीर और उर्मिला मातोंडकर की शादी 4 फरवरी 2016 में हुई थी. मोहसिन पत्नी उर्मिला से उम्र में 10 साल छोटे हैं.



दोनों ने परिजन और करीबी रिश्तेदारों के बीच मुंबई में शादी रचाई थी. उर्मिला और मोहसिन की मुलाकात मनीष मल्होत्रा के करीबी की शादी में हुई थी.





मोहसिन और उर्मिला पहली बार साल 2014 में मिले थे. मोहसिन कश्मीरी हैं और मॉडल के साथ-साथ एक बिजनेसमैन भी हैं.



महज 21 की उम्र में वह मुंबई मॉडलिंग करने आए थे. साल 2007 में वह मिस्टर इंडिया पेजेंट के दूसरे रनर-अप रहे थे.

उन्हें बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा के साथ एक विज्ञापन मिला था. उन्होंने कई फिल्मों में भी काम किया है.

मुंबई मस्त कलंदर, लक बाय चांस, इट्स ए मैन्स वर्ल्ड, और बी ए पास जैसी फिल्मों में मोहसिन ने काम किया है.

मोहसिन आज 41 साल के हैं और उर्मिला 51 साल की. दोनों के तलाक की खबरें भी उड़ी थी.

साल 2024 में खबर आई थी कि उर्मिला ने मोहसिन से तलाक लेने के लिए कोर्ट में अर्जी डाली हुई है.

उर्मिला फिलहाल फिल्मी दुनिया से दूर हैं और अब अपने पति से तलाक को लेकर चर्चा में हैं.



उर्मिला और मोहसिन के तलाक पर बीते साल से अब तक कोई अपडेट सामने नहीं आया है.



