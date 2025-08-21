विज्ञापन

हिना खान की दौलत और शोहरत का फायदा उठा रहे पति रॉकी जायसवाल! चुप्पी तोड़ते हुए बोले- मेरी कमाई उनके जितनी...

कलर शो में रॉकी जायसवाल और हिना खान एक साथ नजर आ रहे हैं. इस बीच सोशल मीडिया पर हिना के पति रॉकी जायसवाल को लोग ताने मार रहे हैं कि वो बीवी के पैसे और शोहरत का फायदा उठा रहे हैं, जिस पर उन्होंने करारा जवाब दिया.

हिना खान पर ट्रोलिंग का पति रॉकी ने दिया मुंहतोड़ जवाब
ये रिश्ता क्या कहलाता है और बिग बॉस फेम हिना खान ने इसी साल अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड रॉकी जायसवाल के साथ शादी की. दोनों टीवी इंडस्ट्री के पावर कपल माने जाते हैं, हाल ही में दोनों कलर के फेमस शो पति पत्नी और पंगा में नजर आ रहे हैं, जिसमें उन्हें खूब पसंद किया जा रहा है. इस बीच सोशल मीडिया पर रॉकी जायसवाल को खूब ट्रोल किया जा रहा है और ये तक कहा जा रहा है कि वो अपनी वाइफ की दौलत और शोहरत का फायदा उठा रहे हैं, जिस पर रॉकी जायसवाल ने ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया, आइए आपको बताते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा.

हिना की दौलत शोहरत का फायदा उठाने पर क्या बोले रॉकी

रॉकी जायसवाल ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान हिना खान के नेम और फेम का फायदा उठाने पर कहा- लोग कहेंगे कि मैं हिना की पोजीशन, दौलत और रुपए का इस्तेमाल जिंदगी में कुछ हासिल करने के लिए किया हैं, लेकिन ये कहां से आता है? ये ख्वाहिश से आता है उन लोगों के अंदर से जो वो हासिल करना चाहते हैं, जो मैंने हासिल किया है जिंदगी में. इतना ही नहीं रॉकी ने हिना की दौलत का फायदा उठाने पर कहा मैं ईमानदारी से बताऊंगा कि मैं भी जितना कमा रहा हूं, वो उतना ही है जितना हिना कमा रही हैं. उन्होंने ये भी कहा कि मुझे हिना के स्टार होने के फायदे मिलते हैं, लेकिन हम उसकी वजह से साथ नहीं हैं.

क्या करते हैं रॉकी जायसवाल

बता दें कि रॉकी जायसवाल खुद एक फिल्म मेकर और बिजनेसमैन हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, रॉकी जायसवाल की नेटवर्थ 6 से 10 करोड़ रुपए है. वहीं, हिना खान की नेटवर्थ 50 करोड़ रुपए के आसपास है. रॉकी ने इंटरव्यू के दौरान ये भी बताया कि वो हिना की कमाई, रुतबे से बिल्कुल भी इनसिक्योर नहीं है. बता दें कि रॉकी जायसवाल और हिना खान की लव स्टोरी ये रिश्ता क्या कहलाता है के सेट पर शुरू हुई थी. रॉकी उस समय शो के सुपरवाइजर थे और हिना लीड एक्ट्रेस थीं. दोनों ने लंबे समय तक एक-दूसरे को डेट किया और इसी साल 4 जून को दोनों शादी के बंधन में बंध गए, जब हिना खान को कैंसर डिटेक्ट हुआ, तो रॉकी ने उनका साथ नहीं छोड़ा और दिन रात उनकी देखभाल की, यही खूबी हिना को रॉकी में सबसे ज्यादा पसंद आती है.

