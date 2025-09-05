द ग्रेट इंडियन कपिल शो के नए गेस्ट होंगे संजय दत्त और सुनील शेट्टी, अन्ना ने कहा दादा बनने के बाद पत्नी माना...

द ग्रेट इंडियन कपिल शो के नए मेहमान संजय दत्त और सुनील शेट्टी हैं. दोनों अपने जीवन के मज़ेदार किस्से साझा करते नज़र आएंगे. अपने एक्टिंग करियर से लेकर पति के रूप में अपने अनुभवों के बारे में उन्होंने बात की. गुरुवार को, नेटफ्लिक्स शो के निर्माताओं ने एक टीज़र जारी किया जिसमें इस शनिवार को होने वाले कार्यक्रमों की एक झलक दिखाई गई. टीज़र की शुरुआत होस्ट कपिल शर्मा ने अपने खास अंदाज़ में सितारों का परिचय देते हुए की. उन्होंने कहा, "जो हीरो लाखों फैंस बनाने में सक्षम होते हैं, वे सुपरस्टार बन जाते हैं. कृपया संजय दत्त और सुनील शेट्टी का स्वागत करें."

शो में सुनील ने कहा,"देखो, जब करियर के शिखर पर होते हैं ना तो काम हम इतना करते हैं कि हम चूक जाते हैं. एक पति को, एक मर्द को, काम करना पड़ता है और वह परिवार को उतना समय नहीं दे पाता है. आपको समय की अहमियत भी तब समझ में आता है जब आपकी बेटी की शादी हो जाती है. जैसे अभी मैं दादा बना हूं तो, जब मैं अथिया को एक मां के रूप में देखता हूं, मुझे ये महसूस होता है कि यार माना (उनकी पत्नी) ने कितना किया होगा, जब मैं काम कर रहा था!” यह सुनकर, संजय दत्त ने बीच में बोले. उन्होंने खुद को 7 में से 10 दिया.

सुनील ने बताया कि कैसे संजय उन्हें परिस्थिति के हिसाब से अलग-अलग तरीकों से "अन्ना" कहकर बुलाते हैं. इसके बाद संजय ने बताया कि कैसे वह सुनील को उदास होने पर और यहां तक कि वॉशरूम की आपात स्थिति में भी बुलाते हैं—जिसे सुनकर दर्शक हंसी से लोटपोट हो गए.

बाद में कपिल ने सुनील शेट्टी के बिजनेस के बारे में बात की. कपिल ने कहा, "अन्ना, आपके रेस्टोरेंट —बार हैं. लेकिन संजू सर कुछ अनोखा लेकर आए. बार और जिम." सुनील ने मज़ाक में कहा, "और वह ऐसा बार-बार करते थे. वह दिन हो या रात, बार-बार बार जाते थे." संजय दत्त और सुनील शेट्टी वाला यह हंसी-मज़ाक से भरपूर एपिसोड इस शनिवार रात 8 बजे नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगा.