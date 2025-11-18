पति को सपोर्ट ना करने पर उठ रहे थे सवाल, अब बिग बॉस में हुई गौरव की पत्नी आकांक्षा की एंट्री, वीडियो वायरल

Bigg Boss 19 Family Week: बिग बॉस 19 में इस समय फैमिली वीक चल रहा है, और घर का माहौल पूरी तरह इमोशन्स, प्यार, और टकराव से भरा हुआ है. कंटेस्टेंट्स अपने परिवारवालों से मिल रहे हैं, जिससे एक तरफ खुशी के पल देखने मिल रहे हैं, तो दूसरी तरफ कई तीखे सवाल और पुराने मुद्दे भी सामने आ रहे हैं. सलमान खान के होस्ट किए गए इस शो में फैमिली वीक हमेशा दर्शकों के लिए सबसे खास माना जाता है.

गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा की हुई घर में एंट्री

हाल ही में प्रसारित हुए एपिसोड में गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा चमौला घर में दाखिल हुईं. जैसे ही वो फ्रीज टास्क के दौरान घर में आईं, सभी कंटेस्टेंट्स एक जगह जम गए थे. आकांक्षा सीधे अपने पति गौरव के पास जाती हैं. थोड़ी देर बाद जब गौरव को फ्री किया जाता है, तो वह अपनी पत्नी को गले लगाते हैं और उनके गाल पर किस करते हैं. यह पल बहुत ही प्यारा और दिल छू लेने वाला था. इस दौरान आमाल ने मजाक में कहा, "आंखें बंद कर लिया मैंने", जिससे सब हल्का-फुल्का हंसने लगे.

Tomorrow Episode Promo: Gaurav Khanna met his wife Akansha 😍 pic.twitter.com/nCbQCpSoWb — BBTak (@BiggBoss_Tak) November 17, 2025

फरहाना- तान्या में तकरार?

इमोशनल मोमेंट्स के बीच घर में एक तगड़ी बहस भी देखने को मिली. फरहाना और तान्या के बीच एक बार फिर टकराव हुआ. फरहाना ने तान्या पर आरोप लगाया कि वह हर बात को जानबूझकर बढ़ा-चढ़ाकर दिखाती है. तान्या ने तुरंत जवाब दिया कि वह किसी से डरती नहीं है और किसी की गुलाम नहीं है. दोनों के बीच शब्दों की गर्मा-गर्मी बढ़ती चली गई. फरहाना ने कहा कि तान्या हर चीज अपने हिसाब से करती है और दूसरों के लिए कुछ नहीं करती, जबकि तान्या ने तंज कसते हुए कहा कि वह तो फरहाना के जरिए ही खुद को अच्छा दिखाएगी.

फैमिली वीक के चलते बिग बॉस 19 लगातार दिलचस्प और भावुक पल दिखा रहा है. शो अगस्त में शुरू हुआ था और अब फिनाले के करीब पहुंचकर हर एपिसोड में नया ड्रामा और इमोशन देखने मिल रहा है.