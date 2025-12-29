60 के होते ही सलमान खान ने शेयर की लेटेस्टो फोटो, फैन्स ने ली चुटकी 'पेंशन का क्या सीन है?'

सुपरस्टार सलमान खान ने 27 दिसंबर को अपना 60वां जन्मदिन मनाया. सोशल मीडिया पर उन्हें लाखों फैंस ने विश किया. सलमान खान ने बर्थडे पार्टी अपने पनवेल स्थित फार्महाउस पर रखी थी. जिसमें कई फिल्मी सितारों ने हिस्सा लिया और भाईजान के दिन को खास मनाया. 60 साल में कदम रख चुके सलमान खान ने अब अपनी पहली तस्वीर शेयर की है. इस तस्वीर में भाईजान का शानदार अंदाज देखने को मिल रहा है. सलमान खान की यह तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

क्या है सलमान खान की लेटेस्ट फोटो



भाईजान ने अपनी यह तस्वीर अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की है. तस्वीर में सलमान खान ग्रे कलर की टी-शर्ट में नजर आ रहे हैं. साथ ही उन्होंने अपनी लुक को शानदार बनाने के लिए सिर पर हैट पहनी हुई है. इस तस्वीर को शेयर करते हुए सलमान खान ने अपने उन फैंस का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने बर्थडे विश किया था. भाईजान के फैंस उनकी इस पोस्ट पर कमेंट कर उनकी तस्वीर की तारीफ कर रहे हैं. एक फैन ने चुटकी लेते हुए कमेंट किया, '60 की उम्र में आपका स्वागत है, पेंशन का क्या सीन है ? दूसरे ने लिखा, 'बैटल ऑफ गलवान का इंतजार नहीं हो रहा है.' इसके अलावा और भी फैंस ने कमेंट किए हैं.



Thank u for all your love n good wishes means a lot god bless u all vit health n happiness . pic.twitter.com/tE5eecH6MC — Salman Khan (@BeingSalmanKhan) December 29, 2025

सलमान खान की अपकमिंग फिल्म



आपको बता दें कि अपने 60वें जन्मदिन पर सलमान खान ने अपनी अपकमिंग फिल्म बैटल ऑफ गलवान का टीजर रिलीज किया. फैंस इस टीजर का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. अपूर्व लाखिया के डायरेक्शन में बनी बैटल ऑफ गलवान बहादुरी, बलिदान और जज़्बे की एक सच्ची और बेबाक कहानी पेश करने का वादा करती है. फिल्म में चित्रांगदा सिंह भी अहम भूमिका में नजर आएंगी. बता दें कि फिल्म को सलमान खान ने सलमान खान फिल्म्स के बैनर तले प्रोड्यूस किया है. भाईजान ने अपनी पिछली दो फिल्में 'किसी का भाई किसी की जान' और 'सिकंदर' में कुछ हटकर ही करने की कोशिश की थी. लेकिन ना तो वे दिल जीत पाए और ना ही दिमाग ही. इस तरह भाईजान को अपने स्टाइल को छोड़ना नहीं चाहिए. बाकी तो 'बैटल ऑफ गलवान' की रिलीज के दिन ही पूरे पत्ते खुलेंगे.