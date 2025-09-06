गौरव खन्ना की पत्नी की 10 फोटो, टीवी की है टॉप एक्ट्रेस, 7वीं देख बोलेंगे- अनुज की 'अनुपमा' को फेल कर दिया

टीवी के स्टार एक्टर गौरव खन्ना इन दिनों बिग बॉस 19 के घर में है. हाल ही में उन्होंने कुकिंग कंपटीशन शो सेलिब्रिटी मास्टरशेफ का खिताब अपने नाम किया था. अनुपमा फेम एक्टर अब बिग बॉस 19 के घर में बहुत सधी हुई गेम खेल रहे हैं. गौरव टीवी के पुराने स्टार हैं और कई हिट सीरियल में काम कर चुके हैं. गौरव की अच्छी खास फैन फॉलोइंग हैं, जो उन्हें शो के टॉप 5 तक लेकर जाएगी.गौरव के बारे में तो लगभग सभी जानते हैं, क्या उनके फैंस ने उनकी पत्नी को देखा है और क्या वो जानते हैं कि गौरव की पत्नी करती क्या हैं? अगर नहीं तो चलिए इन 10 तस्वीरों के जरिए हम बताते हैं.



गौरव खन्ना ने साल 2016 में टीवी एक्ट्रेस आकांक्षा चमोला से शादी रचाई थी. कपल की शादी कानपुर में हुई थी.



गौरव के टीवी की दुनिया में सफल होने में उनकी पत्नी का बड़ा हाथ है. आकांक्षा एक बेहतरीन डांसर हैं.



आकांक्षा यूट्यूब पर अपने डांस के वीडियो अपलोड करती रहती हैं और इंस्टाग्राम पर उन्हें 3 लाख से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं.

गौरव और आकांक्षा की उम्र में बस दो साल का फासला है. गौरव 43 साल के तो वहीं आकांक्षा 41 साल की हैं.

आकांक्षा ने टीवी पर शो स्वरागिनी से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी और इसके बाद उन्हें कई शोज में देखा गया.



इसके बाद आकांक्षा को भुतू और कैन यू सी मी जैसे टीवी शो में देखा गया था.

आकांक्षा का जन्म मुंबई में हुआ है वह उनकी शुरुआती पढ़ाई-लिखाई वहीं से हुई है. मुंबई में एक ऑडिशन के दौरान दोनों का मुलाकात हुई थी. गौरव को पहली ही नजर में आकांक्षा भा गई थी. गौरतलब है कि गौरव ने आकांक्षा से झूठ बोलकर उनसे बात शुरू की थी.

गौरव ने आकांक्षा से यह झूठ बोला था कि वह इंडस्ट्री में नए हैं. फिर आकांक्षा ने गौरव से इंडस्ट्री के बारे में कई बाते पूछीं. धीरे-धीरे दोनों में बातचीत बढ़ती गई और फिर उनकी यह दोस्ती प्यार में बदल गई. कपल ने साल 2016 में शादी रचा ली.

बता दें, गौरव और आकांक्षा की शादी को 10 साल होने को आ रहे हैं, लेकिन कपल का अभी तक कोई बच्चा नहीं हैं.

वहीं, बिग बॉस 19 में कंटेस्टेंट मृदुल तिवारी ने गौरव से बच्चों के बारे में पूछा तो गौरव ने बहुत चौंकाने वाली बात बताई. गौरव ने कहा कि उनकी पत्नी बच्चे नहीं चाहती हैं. अब गौरव ने यह बात मजाक में बोली है या फिर सच है, यह तो एक्टर ही जानते हैं.



