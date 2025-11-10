बिग बॉस 19 का ये कंटेस्टेंट कहलाता था मनहूस, लोग कहते थे इसके शो नहीं चलते इसे कास्ट मत करो

टीवी एक्टर गौरव खन्ना इन दिनों बिग बॉस 19 में बतौर कंटेस्टेंट नजर आ रहे हैं. उन्होंने 2004 में अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की और कुछ पॉपुलर टीवी शोज में काम किया. गौरव जहां पर्दे पर रोमांटिक किरदार निभाने के लिए जाने जाते थे, वहीं अनुपमा में उनका काम उनके करियर और शो दोनों के लिए एक बड़ा बदलाव साबित हुआ. स्क्रीन के साथ एक खास बातचीत में, अनुपमा के प्रोड्यूसर राजन शाही ने खुलासा किया कि उन्हें शो में रूपाली गांगुली के साथ गौरव खन्ना को कास्ट न करने की सलाह दी गई थी.

राजन शाह को कैसे मिले गौरव खन्ना?

अनुपमा में गौरव खन्ना को कास्ट करने के बारे में बात करते हुए, राजन शाही ने कहा, "जब मैं अनुज को कास्ट करने की सोच रहा था, तो मैं इंडस्ट्री में ढूंढता रहा, लेकिन कोई परफेक्ट चेहरा नहीं मिला. उस समय, मेरी बेटी एक कोर्स के लिए न्यूयॉर्क जा रही थी, और मैं उसे छोड़ने गया था. वह सीधे फ्लाइट ले सकती थी, लेकिन मुझे सर्बिया में क्वारंटीन के लिए रुकना पड़ा. मैं पूरे समय सोचता रहा कि अनुज के लिए मैं किसे कास्ट करूं, और अचानक मुझे गौरव की प्रोफाइल दिखाई दी. मुझे याद आया कि कैसे गौरव खन्ना लंबे समय से मुझसे कॉन्टैक्ट करते रहे थे और मुझे लगा कि वह इस किरदार के लिए एकदम सही हैं."

लोगों ने कहा मनहूस हैं गौरव!

राजन ने आगे बताया, "कुछ मशहूर हस्तियों समेत कई लोगों ने मुझे बताया कि गौरव के शो नहीं चले. वह इस मामले में थोड़े मनहूस हैं. और मुझे यह सुनकर बहुत बुरा लगता है जब कोई ऐसा कहता है. मैंने शुरुआत में अपने बारे में ये बातें सुनी हैं, इसलिए मुझे गुस्सा आता है. हर चीज का अपना तालमेल और भाग्य होता है. इसे तय करने के लिए एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं हो सकता."

राजन शाही ने दर्शकों के बीच अपने किरदार अनुज कपाड़िया को हिट बनाने के लिए गौरव खन्ना की भी तारीफ की. उन्होंने कहा, "अनुज के किरदार में बहुत आत्मविश्वास था. गौरव के आने तक, रूपाली, अनुपमा को ऊंचाइयों पर पहुंचा चुकी थीं. लेकिन गौरव में खुद को साबित करने की भूख थी. उन्होंने 6-7 सालों से कोई सीरियल नहीं किया था, इसलिए उन्होंने शो में अपना बेस्ट दिया."

अनुपमा के बाद गौरव खन्ना ने सेलिब्रिटी मास्टरशेफ में हिस्सा लिया और शो जीत लिया. अब वह बिग बॉस 19 में हैं और शो के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले कंटेस्टेंट भी हैं.