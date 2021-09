Gauahar Khan मालदीव में दोस्त संग कर रही हैं एंजॉय, शेयर की वेकेशन की Photos

गौहर खान (Gauahar Khan) ने अपनी ये फोटो इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की है. इन फोटो में देखा जा सकता है कि, गौहर खान (Gauahar Khan) अपनी दोस्त के साथ समंदर में एंजॉय कर रही हैं. इन फोटो के साथ गौहर ने कैप्शन में लिखा है 'How we braved up to get into the cold pool in the evening , n still managed to make the pic seem hot'. वहीं फैन्स भी उनके इन फोटो पर जमकर कमेंट कर रहे हैं. एक फैन ने लिखा है 'Hahaha greattt caption!!! Love you', तो दूसरे ने लिखा है 'So amazing mam'.

गौहर खान (Gauahar Khan) ने इंडस्ट्री में मॉडल के तौर पर कदम रखा था. जिसके बाद उन्होंन रणबीर कपूर की फिल्म 'रॉकेट सिंह: सेल्समैन ऑफ द ईयर' में भी काम किया. बाद में उन्हें 'गेम (2011)', 'इशकजादे (2012)', 'बद्रीनाथ की दुलहनिया (2017)' और 'बेगम जान (2017)' जैसी काई शानदार फिल्मों में देखा गया. वहीं गौहर खान (Gauahar Khan Movie) को हालही में विक्रांत मेस्सी और कृति खरबंदा की फिल्म '14 फेरे (14 Phere)' में देखा गया है. इस फिल्म में वो जुबीना के किरदार में नजर आ रही हैं. काफी समय बाद गौहर किसी फिल्म में नजर आई हैं.