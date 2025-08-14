विज्ञापन

War 2 Budget: जानें कितना है ऋतिक रोशन की वॉर 2 का बजट, हिट होने के लिए कमाने होंगे कितने करोड़?

War 2 Budget: ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की फिल्म 'वॉर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है. यह स्पाई थ्रिलर फिल्म 14 अगस्त 2025 को रिलीज हुई और पहले दिन से ही दर्शकों का दिल जीत रही है.

नई दिल्ली:

War 2 Budget: ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की फिल्म 'वॉर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है. यह स्पाई थ्रिलर फिल्म 14 अगस्त 2025 को रिलीज हुई और पहले दिन से ही दर्शकों का दिल जीत रही है. यश राज फिल्म्स के बैनर तले बनी यह फिल्म 2019 की सुपरहिट 'वॉर' का सीक्वल है. फिल्म में ऋतिक और जूनियर एनटीआर की जोरदार एक्शन और केमिस्ट्री ने दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींच लिया है. ऐसे में हम आपको बताते हैं कि 'वॉर 2' को बॉक्स ऑफिस पर हिट होने के लिए कितने रुपये की कमाई करनी होगी. 

'वॉर 2' को हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम में रिलीज किया गया है, जिससे इसकी पहुंच और बढ़ गई है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो 'वॉर 2' का बजट करीब 400 करोड़ रुपये बताया जा रहा है कि ऐसे में देखा जाए तो ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की इस फिल्म को हिट होने के लिए बॉक्स ऑफिस पर काफी मेहनत करनी होगी. दरअसल 'वॉर 2' को हिट होने के लिए बॉक्स ऑफिस पर बजट का डबल यानी 800 करोड़ रुपये की कमाई करनी होगी. इसके बाद यह फिल्म सेमी हिट में गिनी जाएगी.

इसको अलावा ब्लॉकबस्टर बनना के लिए ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की फिल्म को बजट के दोगुने से ज्यादा कमाई करनी होगी. लेकिन 'वॉर 2' की एडवांस बुकिंग और रिव्यू को देखकर कहा जा सकता है कि ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर को अपनी फिल्म हिट करने की बॉक्स ऑफिस पर संघर्ष करना पड़ सकता है. आपको बता दें कि फिल्म की कहानी रोमांचक है, जिसमें देशभक्ति, जासूसी और जबरदस्त एक्शन का मिश्रण है. दर्शकों ने सोशल मीडिया पर इसे 'ब्लॉकबस्टर' बताया है, हालांकि कुछ का कहना है कि कहानी में थोड़ी कमी है. इस फिल्म का निर्देशन अयान मुखर्जी ने किया है. 

