विज्ञापन

बिग बॉस विनर, 12 साल छोटे लड़के से शादी, डिलीवरी के बाद 10 दिन में घटाया 10 किलो वजन, पहचाना ?

फोटो में दिख रही इस एक्ट्रेस के ससुर हम दिल दे चुके सनम और देवदास जैसी फिल्मों के म्यूजिक डायरेक्टर हैं.

Read Time: 3 mins
Share
बिग बॉस विनर, 12 साल छोटे लड़के से शादी, डिलीवरी के बाद 10 दिन में घटाया 10 किलो वजन, पहचाना ?
फोटो में दिख रही एक्ट्रेस को पहचाना?
नई दिल्ली:

टीवी जगत में भी एक से एक हिट और पॉपुलर एक्ट्रेस हैं, जिन्हें बॉलीवुड में भी काम करने का मौका मिला है. फोटो में दिख रही ये लड़की भी एक ऐसी ही एक्ट्रेस हैं और यह भी बॉलीवुड में काम कर चुकी हैं, लेकिन यह हसीना अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को लेकर ज्यादा चर्चा में रहती हैं. यह एक्ट्रेस अपनी शादी को लेकर भी खूब सुर्खियों में रही थीं और शादी से पहले अपने अफेयर से भी खूब चर्चा बटोरी थी. इस एक्ट्रेस के ससुर एक बहुत बड़े म्यूजिक कंपोजर हैं, जो शाहरुख खान और सलमान खान की ब्लॉकबस्टर फिल्मों को म्यूजिक दे चुके हैं. अगर आप अभी भी इस एक्ट्रेस को नहीं पहचान पाए हैं, तो चलिए हम आपको बताते हैं. आखिर कौन है ये एक्ट्रेस?
 

12 साल छोटे शख्स से रचाई शादी

यह एक्ट्रेस अब अपने दूसरे बच्चे की मां बनने जा रही है और इसने साल 2020 में जैद दरबार से शादी रचाई थी, जो उम्र में एक्ट्रेस से 12 साल छोटे हैं. जैद दरबार दिग्गज म्यूजिक कंपोजर इस्माइल दरबार के बेटे हैं, जो हम दिल दे चुके सनम, देवदास जैसी दमदार फिल्मों में म्यूजिक दे चुके हैं. अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं खूबसूरत अदाकारा गौहर खान की, जो बिग बॉस 7 की विजेता भी रही हैं. 41 साल की इस एक्ट्रेस ने टीवी शो फौजी 2 (2024) में भी काम किया था. गौहर खान अब अपनी फैमिली संभालने के साथ-साथ अपने काम को भी मेंटेन करती हैं.
 

10 दिनों में घटाया 10 किलो वजन
गौहर खान साल 2023 में पहले बच्चे की मां बनी थीं और पोस्टपार्टम के बाद एक्ट्रेस का वजन काफी बढ़ गया था, जिसे उन्होंने 10 दिनों में 10 किलो तक घटा लिया था. गौहर ने सोशल मीडिया पर आकर फैंस को इसके बारे में बताया था. इसके लिए गौहर खान की खूब तारीफ भी हुई थी. गौहर ने सोशल मीडिया पर अपनी वेट लॉस जर्नी भी शेयर की थी और साथ ही बताया था कि उन्होंने कैसे यह कारनामा किया था. एक्ट्रेस ने अपनी वेट लॉस जर्नी के दौरान बस सूप पिया और हरी सब्जियों का सेवन किया था और पूरे दिन खाने वाले रूटीन को बंद कर दिया था. जानकर हैरानी होगी कि गौहर ने यह सभी बिना किसी हेल्थ एक्सपर्ट की सलाह और फिटनेस ट्रेनर के किया था.


 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Gauahar Khan, Gauahar Khan Childhood Photos, Bigg Boss Winner, Bigg Boss Winner Gauahar Khan, Gauahar Khan  news
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com