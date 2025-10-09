विज्ञापन

गौहर खान के ससुर नहीं चाहते शादी के बाद बहू करे काम! बोले- जैद उसे कह सकता है...

म्यूजिक कंपोजर इस्माइल दरबार ने अपनी पहली पत्नी आयेशा का उदाहरण देते हुए कहा कि वह बहू गौहर खान के शोज नहीं देखते.

गौहर खान के काम को नहीं देखते ससुर इस्माइल दरबार
नई दिल्ली:

म्यूजिक कंपोजर इस्माइल दरबार ने हाल ही में कहा कि वह बहू गौहर खान के शादी और मां बनने के बाद काम करने को सपोर्ट नहीं करते. हाल ही में विक्की लालवानी को दिए इंटरव्यू में इस्माइल दरबार ने बिना किसी खेद के कहा, वह पुरानी सोच के हैं और गौहर के काम को नहीं देखते क्योंकि वह नहीं चाहते कि वह गुस्सा करें. दूसरी पत्नी आयशा का उदाहरण कंपोजर ने दिया, जिन्होंने परिवार के लिए अपना करियर कुर्बान कर दिया था.

गौहर के बारे में बात करते हुए इस्माइल दरबार ने कहा, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि उनका जैद के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है. वह एक अच्छी मां है. यह कहने में कोई हार्म नहीं है. हालांकि, मेरी पत्नी आयेश ने जो सबसे बड़ी बात की, वह यह कि उन्होंने अपने बच्चे की खातिर काम करना बंद कर दिया था. उस समय वह शोज के जरिए 5 लाख रुपये महीने कमा रही थीं और उन्हें एक्टिंग के ऑफर भी मिल रहे थे. लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा कि वह गाना या परफॉर्म करना चाहती हैं. यहां तक कि जब मुझे पैसों की जरूरत थी, तब भी उन्होंने हमारे लिए कमाने की पेशकश नहीं की."

इस्माइल दरबार ने कहा कि सिर्फ उनके बेटे के पास हक है कि वह गौहर को काम करने से मना कर सकते हैं. वहीं बहू के काम को देखने के बारे में इस्माइल ने कहा, देखिए वह एक पुरानी सोच वाली फैमिली से आता हूं. हम फिल्मों में सेंशुअस सीन आने पर मुंह मोड़ लेते हैं. यह हमारे घर में आज भी होता है. गौहर अब परिवार का हिस्सा हैं और हमारी फैमिली के सम्मान के लिए जिम्मेदार हैं. लेकिन मैं उन्हें काम करने से नहीं रोक सकता. यह हक सिर्फ जैद के पास है. तो मैं ऐसी चीजों में नहीं फंसता, जो मुझे परेशान करे.

गौहर के शोज ना देखने के कारण पर इस्माइल दरबार ने कहा, "मैं अपनी बात की सीमा लांघने वालों में से नहीं हूं. मैं जानता हूं कि मैं जो देखूंगा उसे बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, और अगर मैं जो देखूंगा उसे बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, तो मैं उसका सामना करूंगा."

बता दें, गौहर खान और जैद दरबार की शादी साल 2020 में हुई थी. जब जैद केवल 20 साल के थे. कपल का पहला बच्चा जेहान का जन्म 2023 में हुआ था. वहीं इस साल उनके दूसरे बेटे का जन्म हुआ है.

