चाय बना सबको पिला... देवर आवेज दरबार के साथ गौहर खान का वीडियो वायरल, फैंस बोले- कितने क्यूट...

पॉपुलर कंटेंट क्रिएटर आवेज दरबार का एक वॉइसओवर सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है. खास बात ये है कि अभिनेत्री और 'बिग बॉस 7' की विनर गौहर खान ने इस ट्रेंड को नया आयाम देकर आवेज के साथ एक हाई-एनर्जी वीडियो शेयर किया है. इंस्टाग्राम पर शेयर की गई रील में गौहर और आवेज साथ नजर आते हैं, जहां दोनों इस वॉइसओवर पर परफेक्ट लिपसिंक करते हुए दिख रहे हैं. वीडियो में गौहर की चुलबुली एक्टिंग और आवेज की एनर्जी का मेल कमाल का है. कैप्शन में गौहर ने लिखा, 'ट्रेंडसेटर अलर्ट. आवेज दरबार और जैद दरबार का ट्रैक कम्बो – फैमिली फन विद ए ट्विस्ट.'

आवेज दरबार, जो संगीतकार इस्माइल दरबार के बेटे और गौहर के देवर हैं, उन्होंने बिग बॉस हाउस में धमाकेदार एंट्री की थी. शो के दौरान उनकी भोजपुरी एक्ट्रेस निलिमा गिरी से हुई तीखी बहस ने सुर्खियां बटोरीं. उस बहस में निलिमा आवेज से लड़ती हैं. वहीं, आवेज भी उन पर तंज कसते हुए कहते हैं, "सीधे जा, चाय बनाकर सबको पिला."

आवेज की ये वॉइस सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड कर रही है. कई यूजर्स, इंफ्लूएंसर्स और सेलेब्स इस पर वीडियो बना रहे हैं. इतना ही नहीं, लाखों यूजर्स इसे बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं. बिग बॉस के घर से आवेश के बाहर होने के बाद न केवल उनके फैंस, बल्कि करीबी दोस्त भी हैरान थे. खास बात यह है कि एल्विश यादव जैसे उनके दोस्त भी इस फैसले को ‘अनफेयर' बताते हुए खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे थे.

बता दें कि आवेज दरबार एक भारतीय डांसर, कोरियोग्राफर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं. उन्होंने टिकटॉक से अपनी पहचान बनाई और बाद में यूट्यूब पर डांस वीडियो के जरिए काफी लोकप्रियता हासिल की. वह मशहूर संगीतकार इस्माइल दरबार के बेटे हैं और 'बिग बॉस 7' की विनर गौहर खान के देवर भी हैं, क्योंकि गौहर खान ने उनके भाई जैद दरबार से शादी की है.