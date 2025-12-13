विज्ञापन

गौहर खान को नहीं था पुरुषों पर विश्वास, पति जैद दरबार से मुलाकात पर बोलीं- सभी फैसले भगवान पर छोड़ दिए...
गौहर खान ने 12 साल छोटे जैद दरबार से की है शादी
बॉलीवुड की दुनिया हमेशा ही अपने ग्लैमर, रिश्तों और कहानियों के लिए सुर्खियों में रहती है. सेलिब्रिटी कपल्स की शादी और उनके निजी जीवन के अनुभवों को जानने के लिए लोग हमेशा उत्सुक रहते हैं. ऐसे ही एक चर्चित कपल हैं गौहर खान और जैद दरबार, जिनकी शादी ने फैंस के बीच खूब चर्चा बटोरी थी. हाल ही में दोनों ने रश्मि देसाई के टॉक शो 'रश्मि के दिल से दिल तक' में शादी से पहले और शादी के बाद की जिंदगी के बारे में बात की. इस बातचीत में उन्होंने अपने प्यार, जीवन के फैसलों और रिश्तों के प्रति अपने नजरिए को साझा किया. 

गौहर खान ने बातचीत की शुरुआत अपने पुराने अनुभवों से की. उन्होंने बताया कि जैद से मिलने से पहले मुझे पुरुषों पर विश्वास नहीं था. उनका कहना था, "मैं एक ऐसे वक्त से गुजर रही थी कि मुझे किसी भी पुरुष पर विश्वास नहीं था. उस वक्त, मेरे मुताबिक, ज्यादातर पुरुष कमिटमेंट से डरते थे और आसानी से रिश्तों से भाग जाते थे. मैं खुद को भावनात्मक रूप से मजबूत कर रही थी."

उन्होंने कहा, ''मैंने उस वक्त अपने जीवन के सभी फैसले भगवान पर छोड़ दिए थे. मैंने सच्चे दिल से प्रार्थना की थी कि अगर मेरी जिंदगी में कोई अच्छा आदमी लिखा है, तो उसे मेरे पास भेज दो. चौंकाने वाली बात यह रही कि केवल एक महीने के भीतर ही मैं जैद से मिली. उसने मुझे खुद मैसेज किया और इस तरह हमारी मुलाकात हुई.''

जैद दरबार ने बातचीत में कहा, "शादी से पहले मैं भी डेटिंग से बहुत दूर रहने वाला लड़का था. मैंने खुद से तय किया था कि मैं किसी को भी डेट नहीं करूंगा, सीधे शादी करूंगा, लेकिन जब गौहर से बात हुई तो जिंदगी जैसी बदल गई. 17 जुलाई को हमने बातचीत शुरू की और 23 अगस्त को मैंने गौहर को प्रपोज कर दिया. मैंने बिना समय लगाए सीधे शादी कर ली."

जैद एक कोरियोग्राफर हैं और म्यूजिक डायरेक्टर इस्माइल दरबार के बेटे हैं. गौहर खान और जैद दरबार की उम्र में 12 साल का अंतर है. दोनों ने 25 दिसंबर को शादी की थी और आज दो बच्चों के माता-पिता हैं. 

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
