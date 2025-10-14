विज्ञापन

बिग बॉस 19 में हंगामा, अमाल मलिक की हरकत पर भड़कीं गौहर खान, बोलीं- किसी की हिम्मत कैसे हुई चेहरे को छूने की?

बिग बॉस 19 में इन दिनों खूब हंगामा देखने को मिला है. अमाल मलिक ने एक बार फिर शो में बदतमीजी की है जिसके बाद गौहर खान भड़क गई हैं.

अमाल मलिक पर भड़कीं गौहर खान, सिंगर ने अभिषेक संग टास्क में की बदतमीजी
नई दिल्ली:

बिग बॉस 19 में रोज कुछ न कुछ ड्रामा हो रहा है. सभी कंटेस्टेंट की एक-दूसरे से कुछ खास बन नहीं रही है हर कोई एक-दूसरे को परेशान करने में लगा हुआ है तो अमाल मलिक और अभिषेक बजाज की लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही है. बीते एपिसोड में अमाल मलिक ने नॉमिनेशन टास्क में कुछ ऐसा काम कर दिया है जिसके बाद अभिषेक तो भड़के ही साथ ही एक्ट्रेस गौहर खान ने भी अमाल की क्लास लगा दी है. गौहर खान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके अमाल को खरी-खोटी सुनाई हैं. वो पूछ रही हैं कि उनकी ये सब करने की हिम्मत कैसे हुई.

अमाल ने की बदतमीजी

टास्क में नॉमिनेशन के लिए आपको जिसका नाम लेना था उसे एक पानी पुरी खिलानी थी. इस टास्क में अमाल ने काफी अग्रेसिव होकर अभिषेक बजाज को पानी पुरी खिलाई. उन्होंने अपने हाथ से उनके पर पुश किया. जिसके बाद अभिषेक भड़क गए और उन्होंने तुरंत कॉल आउट किया. अभिषेक ने गुस्से में अमाल से अपनी हद में रहने के लिए कहा और अमाल को धक्का दिया. जिसके बाद दोनों के बीच गहमागहमी हो गई.

गौहर को आया गुस्सा

अमाल की ये हरकत देखने के बाद गौहर खान खुद को रोक नहीं पाईं और उन्होंने सोशल मीडिया पर अमाल की क्लास लगा दी है. उन्होंने पोस्ट शेयर किया और लिखा-किसी की हिम्मत कैसे हुई किसी दूसरे के चेहरे को छूने की? वो भी किसी के होंठ दबाने जैसी हरकत करना. ये क्या बकवास है. छूकर किसी को उकसाना भी फिजिकल होने जैसा है. क्या ये सिंपल बात नहीं है? अमाल को रोको या सबको जानवरों की तरह एक-दूसरे को मारने के लिए छोड़ दो. अगर इसकी इजाज़त है,तो आप मर्यादा सेट करेंगे. कहां लिखा है कि किसी की बॉडी को किसी भी रूप में छूने की इजाज़त है. अब माथे को छूने पर किसने चार्ज किया? क्या ये भी उकसाने वाला नहीं था?

