Gauahar Khan ने प्रीति जिंटा के सॉन्ग 'Maahi Ve' पर दिखाया डांस टैलेंट, फैन्स ने यूं की तारीफ...देखें Video

गौहर खान (Gauahar Khan) ने इंडस्ट्री में मॉडल के तौर पर कदम रखा था. जिसके बाद उन्होंन रणबीर कपूर की फिल्म 'रॉकेट सिंह: सेल्समैन ऑफ द ईयर' में भी काम किया. बाद में उन्हें 'गेम (2011)', 'इशकजादे (2012)', 'बद्रीनाथ की दुलहनिया (2017)' और 'बेगम जान (2017)' जैसी काई शानदार फिल्मों में देखा गया. वहीं गौहर खान (Gauahar Khan Movie) को हालही में विक्रांत मेस्सी और कृति खरबंदा की फिल्म '14 फेरे (14 Phere)' में देखा गया है. इस फिल्म में वो जुबीना के किरदार में नजर आ रही हैं. काफी समय बाद गौहर किसी फिल्म में नजर आई हैं.