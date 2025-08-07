कमल हासन के चरणों की धूल भी नहीं है शाहरुख खान... इस एक्टर ने की SRK की आलोचना, बयान से मचा बवाल

अपनी बेहतरीन एक्टिंग से करोड़ों लोगों के दिल में जगह बनाने वाले शाहरुख खान को हाल ही में जवान फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिला, लेकिन इस बीच एक एक्टर ने शाहरुख खान की एक्टिंग को लेकर उनकी तुलना कमल हासन से करते हुए कहा कि वो उनके पैरों की धूल भी नहीं हैं. साल 2018 में आई फिल्म जीरो में शाहरुख ने एक बौने का किरदार निभाया था, यह फिल्म बड़े पर्दे पर फ्लॉप साबित हुई और शाहरुख के रोल को लेकर कहा गया कि उन्होंने कमल हासन के अप्पू राजा वाले किरदार को कॉपी करने की कोशिश की. इस पर फेमस एक्टर एमएफ फारूकी उर्फ लिलिपुट ने एक पॉडकास्ट के दौरान बात की और कहा कि शाहरुख जिनको कॉपी करने की कोशिश कर रहे थे, वो उनके पैरों की धूल भी नहीं हैं.

शाहरुख को लेकर क्या बोले एम एफ फारूकी

एमएफ फारूकी ने हाल ही में एक पॉडकास्ट के दौरान जीरो में शाहरुख की परफॉर्मेंस को क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि जीरो के लिए मैं क्या बोलूं? शाहरुख जीरो में फिल्म अप्पू राजा में कमल हासन की परफॉर्मेंस की कॉपी कर रहे थे, जबकि शाहरुख उनके पैरों की मिट्टी के बराबर भी नहीं हैं. उन्होंने ये भी कहा कि अप्पू राजा जब बनाया था उसका इंटेलिजेंस देखो कि कमल हासन खुद ओरिजिनल रहे और जब उन्हें छोटा बनाया तो उनके चेहरे को भी डिस्टॉर्ट किया गया, क्योंकि बौने लोगों का चेहरा थोड़ा डिस्टॉर्टेड होता है, उनकी उंगलियां छोटी और मोटी होती है, जबकि जीरो में केवल टेक्नीकली उन्हें छोटा किया गया, छोटी-छोटी चीजों पर ध्यान नहीं दिया गया.

कहां रह गई शाहरुख से कमी

लिलिपुट ने शाहरुख की साल 2018 में आई फिल्म जीरो में एक्टिंग को लेकर कहा कि शाहरुख ने जरूरी काम नहीं किया, जो बारिकियां होनी चाहिए थी उन पर ध्यान नहीं दिया.

लिलिपुट की बात करें तो उन्होंने बंटी बबली, आंटी नंबर वन, टाइटल, शरारत और सागर जैसी फिल्मों में काम किया हैं. इसके अलावा वह कई सारे टीवी शोज भी कर चुके हैं, इतना ही नहीं लिलिपुट ने शाहरुख खान की चमत्कार फिल्म के डायलॉग भी लिखे थे और मिर्जापुर वेब सीरीज में वह दद्दा त्यागी के रोल में नजर आए थे.