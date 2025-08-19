फैन ने चुपचाप रिकॉर्ड किया तेजस्वी प्रकाश का मेकअप करता हुआ वीडियो, हकीकत जान हंस पड़ेंगे आप

तेजस्वी प्रकाश हमेशा से ही अपनी ग्लोइंग स्किन और नेचुरल ब्यूटी से फैन्स का दिल जीतती आई हैं. उनकी जैसी स्किन हासिल करना शायद हर जवां फीमेल फैन की ख्वाहिश हो सकती है. लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि तेजस्वी प्रकाश के स्किन केयर रूटीन को चोरी से कैप्चर कर लिया जाए. एक फैन ने कुछ ऐसा ही किया. जिस वक्त तेजस्वी प्रकाश अपनी स्किन केयर में पूरी तरह डूबी हुईं थीं उस वक्त फैन ने चुपके से उनका वीडियो बनाया और वायरल भी कर दिया. हालांकि तेजस्वी प्रकाश का रिएक्शन इस वीडियो में भी दिल जीतने वाला है. बाद में पता चला कि इस वीडियो की सच्चाई ही कुछ और है.

तेजस्वी का वायरल वीडियो

कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर तेजस्वी का एक वीडियो वायरल हुआ. ये वीडियो सेलिब्रिटी फोटोग्राफर विरल भियानी ने शेयर किया था. इसमें तेजस्वी अपनी कार में बैठी आराम से चेहरे पर क्रीम लगाती दिखीं. पहली नजर में लगा जैसे कोई कैजुअल स्किनकेयर मोमेंट हो. जिसे फैन चुपचाप कैमरे में कैद कर रहा है. लेकिन बाद में पता चला कि ये तो असल में वेसलीन का ऐड था.वीडियो में तेजस्वी ने बेहद सिंपल लुक रखा था. हल्का मेकअप, बोल्ड आईशैडो और पिंक लिपस्टिक. और, मानना पड़ेगा, उनका मिनिमल लुक भी फैन्स को दीवाना बना गया. लोग कमेंट्स में उनकी तारीफ करते नहीं थके. हालांकि हकीकत से अनजान कुछ फैन्स ने इसे प्राइवेसी का हनन भी बताया है.

नो मेकअप लुक की क्वीन

तेजस्वी की सबसे खास बात है कि वो हर स्टाइल में जंच जाती हैं. कभी बिना मेकअप वाली मासूम सी तेजस्वी, तो कभी फुल ऑन ग्लैम लुक में डीवा. दोनों ही अंदाज में वो उतनी ही ग्रेसफुल और कॉन्फिडेंट लगती हैं. इस वीडियो को देखकर भी कुछ फैन्स यही कमेंट कर रहे हैं कि तेजस्वी प्रकाश नो मेकअप लुक में भी दिलकश लगती हैं. आपको बता दें कि तेजस्वी प्रकाश बिग बॉस 15 की ट्रॉफी जीत चुकी हैं. इसके अलावा वो संस्कार- धरोहर अपनों की, स्वरागिनी, पहरेदार पिया की, सिलसिला बदलते रिश्तों का 2 और नागिन 6 जैसे शोज में भी नजर आ चुकी हैं. करण कुंद्रा के साथ अक्सर दिखने की वजह से वो अपने रिलेशनशिप को लेकर भी चर्चाओं में रहती हैं.