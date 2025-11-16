पैसों को डबल करने के लिए तेजस्वी प्रकाश करती हैं ये काम, बोलीं- ऑडी की जगह I20...

तेजस्वी प्रकाश मशहूर टीवी एक्ट्रेस हैं. फैंस उनके हर अदा पर दिल लुटाते हैं. तेजस्वी को पिछले काफी समय से लगातार रियलिटी शोज में देखा जा रहा है. एक्ट्रेस इस समय काफी कमाई कर रही हैं. एक्टिंग के अलावा वो एक सक्सेसफुल बिजनेसवुमन भी हैं. वह एक्टिंग से होने वाली कमाई से दूसरे बिजनेस में पैसा लगाती हैं, जिससे उन्हें अच्छा खासा रिटर्न मिलता है.

भारती सिंह के पॉडकास्ट में तेजस्वी ने बताया है कि वो पिछले काफी समय से अलग-अलग चीजों में इनवेस्ट कर रही हैं. तेजस्वी प्रकाश एक्टिंग और ब्रांड विज्ञापनों से होने वाली अपनी आय को लग्जरी चीजों पर खर्च करने के बजाय पैसा कमाने वाली संपत्तियों, खासकर रियल एस्टेट और व्यावसायिक उपक्रमों में निवेश करके "अपना पैसा दोगुना" करती हैं.



वह रियल एस्टेट में पैसा लगाती हैं. इसके अलावा, वह सैलून और पाक व्यवसाय डोना डेली के साथ साझेदारी में शामिल है. उन्होंने अपनी मां से वित्तीय समझदारी सीखी. वह खर्च करने के अपने व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जानी जाती हैं. वह लक्ज़री ऑडी की बजाय i20 कार से चलती हैं. वहीं अनावश्यक फिजूलखर्ची से बचती हैं. पॉडकास्ट में उन्होंने खुलासा किया कि वह एक "ट्रेडर" हैं जो इक्विटी, ऑप्शंस और फ्यूचर्स में निवेश करती हैं.

