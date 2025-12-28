विज्ञापन

Naagin 7 Episode 1 Review: प्रियंका चाहर चौधरी या ईशा सिंह नहीं ये किरदार पहले एपिसोड में छाया

Naagin 7 Episode 1 Review In Hindi: एकता कपूर का पॉपुलर फिक्शन शो नागिन 7 का पहला एपिसोड रिलीज हो गया है, जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर हो रही है.

Naagin 7 Episode 1 Review In Hindi: नागिन 7 का पहला एपिसोड सोशल मीडिया पर छाया

Naagin 7 Episode 1 Review In Hindi: एकता कपूर अपने पॉपुलर फिक्शन शो नागिन फ्रेंचाइज के सातवें सीजन के साथ लौट आई हैं. नागिन 7 का पहला एपिसोड कलर्स टीवी और जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रहा है. पहले एपिसोड में आपने देखा कि सुपरनेचुरल ड्रामा को कुंभ के बैकड्रॉप के साथ पेश किया गया, जिसमें फैंटसकी देखने को मिली. दरअसल, इस बार भी आतंकवादियों के भारत में हमला करने के कनेक्शन को जोड़ते हुए दिखाया गया. वहीं इन सबके बीच शेश नागिन प्रगति ने अपनी बेटी को जन्म दिया, जो अब अनंता की रक्षक है.

नागिन 7 की कहानी

पहले एपिसोड की कहानी साल 2001 से शुरू होती है. जहां साधु, गुरू और अघोरी महाकुंभ के प्रयागराज में इकट्ठे होते हैं. लेकिन उन्हें यह पता नहीं होता कि उन्हें क्यों बुलाया गया है. इसके कुछ वक्त बाद तुषार सिन्हा, जिस किरदार को करण कुंद्रा निभा रहे हैं. वह एंट्री करते हैं और बताते हैं कि 2025 में भारत को उनके दुश्मनों से बड़ा खतरा सामने आने वाला है. हालांकि वह अपना नाम नहीं बताते. करण कुंद्रा का ये किरदार फैंस का ध्यान जरुर खींच सकता है. लेकिन तेजस्वी प्रकाश के प्रगति के रोल में पहले एपिसोड में फैंस का ध्यान जरुर खींचा है.

पहले एपिसोड से ही हुई नागरानी की चर्चा

एपिसोड में आगे दिखाया गया कि संत इस वॉर्निंग को नहीं मानते. जबकि तुषार सिन्हा (करण कुंद्रा) यह बताता है कि देश को सिर्फ एक शख्सियत बचा सकती है, जो भगवान है ना शैतान. ना जानवर है ना इंसान. जबकि सिर्फ महादेव वर्दानी, नागलोक की रानी, अंनतकुल की नागरानी अनंता. इन सबके बीच कुछ आतंकवादियों को बॉर्डर क्रॉस करते हुए भी दिखाया गया है. लेकिन वह नागरानी को ढूंढने की तलाश में जाने से पहले अपने बेटे को उसके रिसर्च पेपर की सुरक्षा अपनी जान पर खेलकर करने की जिम्मेदारी देता है.

तेजस्वी प्रकाश के रोल ने खींचा फैंस का ध्यान

इसके बाद तुषार (करण कुंद्रा) अनंता घर पहुंचता है. लेकिन वह उसे नहीं मिलती. जबकि आतंकी उसे बंदी बना लेते हैं. दूसरी तरफ प्रगति के रोल में तेजस्वी प्रकाश की एंट्री घर पर होती है. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि प्रगति शेष नागिन है. वह बेटी को जन्म देती है, जिसका नाम अनंता. वहीं वह बताती है कि उसकी बेटी अच्छे काम के लिए बनी है और उसके बाद वह मर जाती है. इस सीन ने फैंस का ध्यान जरुर खींचा है. वहीं उनके अवतार ने एक बार फिर नागिन के पिछले सीजन की यादों को ताजा कर दिया.

एपिसोड में अनंता के रोल में ईशा सिंह को दिखाया गया है, जो दिल्ली में रहती है और फैशनेबल है. वह सांपों को आसानी से पकड़ लेती है और महादेव की पूजा करती है. जबकि उसकी बहन पूर्वी, जो किरदार प्रियंका चाहर चौधरी निभा रही हैं. वह बिल्कुल बहन से अपोजिट अवतार में नजर आती हैं, जिसे देखने के बाद आप भी कहानी किस ओर जाएगी यह देखने की कोशिश करेंगे.

पूरी स्टोरी पढ़ें

Naagin 7, Naagin 7 Episode 1, Tejasswi Prakash, Priyanka Chahar Chaudhary
