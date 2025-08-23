पति पत्नी और पंगा में हुई एक्स कपल ईशा मालवीय-अभिषेक कुमार की एंट्री, रुबीना दिलैक भी रह गई हैरान

रियलिटी शो 'पति पत्नी और पंगा' 2 अगस्त से कलर्स पर आ रहा है. इस शो में कई सेलेब्रिटी कपल हिस्सा ले रहे हैं. इसे मुनव्वर फारूकी और सोनाली बेंद्रे मिलकर होस्ट कर रहे हैं. लेकिन इसमें एक चौंकाने वाला ट्विस्ट तब आया जब बिग बॉस फेम एक्स कपल ईशा मालवीय और अभिषेक कुमार की एंट्री होती नजर आई. इसके कयास पहले से ही लगाए जा रहे थे कि ईशा और अभिषेक इस शो में दिखाई दे सकते हैं. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि टीवी सीरियल 'उडारियां' के सेट पर ये पहली बार मिले थे. इसके बाद दोनों का रील लाइफ रोमांस रियल लाइफ में तब्दील हो गया. फिर दोनों को बिग बॉस-17 में साथ देखा गया और अब किस्मत इन्हें रियलिटी शो 'पति पत्नी और पंगा' में लेकर आ गई है. दोनों इस बार भी एक-दूसरे को कड़ी टक्कर देते दिखेंगे, मगर इस बार वो एक कपल के रूप में यहां एंट्री कर रहे हैं.

इस नए शो के बारे में बात करते हुए ईशा मालवीय ने कहा, "जिंदगी लोगों को अजीब तरीके से एक-दूसरे के करीब लाती है. अभिषेक और मैंने ऐसी चीजें शेयर की हैं, जिन्हें लोगों ने स्क्रीन पर और स्क्रीन के बाहर भी देखा है, लेकिन यह एक नया पड़ाव है, एक नई परीक्षा है. हालांकि मैं यह नहीं बताऊंगी कि 'पति पत्नी और पंगा' में हमारी एंट्री से दर्शकों को क्या देखने को मिलेगा, लेकिन मुझे पता है कि वो हमारा एक ऐसा रूप देखेंगे जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा होगा."

वहीं अभिषेक कुमार ने कहा, "ईशा और मेरा दुनिया के सामने उतार-चढ़ाव और संघर्ष से भरा सफर रहा है. इस शो में साथ काम करना दर्शकों को आश्चर्यचकित करने जैसा था. पति पत्नी और पंगा में एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है और यह बेहद यादगार होने वाला है." हाल ही में मेकर्स ने इसका प्रोमो भी शेयपर कर दिया है, जिसमें पति पत्नी और पंगा के कंटेस्टेंट्स ईशा और अभिषेक की एंट्री के बाद हैरान होते दिख रहे हैं.

यह शो कलर्स टीवी पर प्रसारित हो रहा है, जिसमें कई सेलिब्रिटी कपल अलग-अलग टास्क करते हुए दिखाई देते हैं. शो में हिना खान और रॉकी जायसवाल, रुबीना दिलैक और अभिनव शुक्ला, अविका गौर और मिलिंद चंदवानी, देबिना बनर्जी और गुरमीत चौधरी, सुदेश लहरी और ममता लहरी, गीता फोगाट और पवन कुमार, साथ ही स्वरा भास्कर और फहाद अहमद शामिल हैं.