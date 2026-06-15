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दूरदर्शन के इस शो का बच्चों को संडे को रहता था इंतजार, गाना आज भी रहता है जुबां पर, गुलजार ने लिखे थे बोल

90s के बच्चों के लिए रविवार की सुबह किसी त्योहार से कम नहीं होती थी. एक खास टीवी शो और उसका मजेदार गाना इतना लोकप्रिय था कि बच्चे आज भी उसे याद करके गुनगुनाने लगते हैं.

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दूरदर्शन के इस शो का बच्चों को संडे को रहता था इंतजार, गाना आज भी रहता है जुबां पर, गुलजार ने लिखे थे बोल
दूरदर्शन के इस शो के लिए बच्चे करते थे रविवार का इंतजार
नई दिल्ली:

90 के दशक में जब टीवी चैनलों की भरमार नहीं थी, तब दूरदर्शन ही मनोरंजन का सबसे बड़ा ठिकाना हुआ करता था. उस दौर में कुछ ऐसे शो आए, जिन्होंने बच्चों से लेकर बड़ों तक के दिलों में खास जगह बना ली. इनमें एक ऐसा शो भी था, जिसके लिए बच्चे पूरे हफ्ते रविवार का इंतजार करते थे. जैसे ही इसकी शुरुआत होती, घरों का माहौल बदल जाता. शो की कहानी तो पसंद की ही जाती थी, लेकिन इसका गाना भी इतना लोकप्रिय हुआ कि बच्चे उसे गुनगुनाए बिना नहीं रहते थे.

रविवार को आता था बच्चों का पसंदीदा शो

दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाला 'द जंगल बुक' 90 के दशक के सबसे चर्चित बच्चों के कार्यक्रमों में गिना जाता है. ये शो खास तौर पर रविवार को दिखाया जाता था और बच्चे सुबह से ही इसके शुरू होने का इंतजार करते थे. उस समय मनोरंजन के विकल्प सीमित थे, इसलिए ये कार्यक्रम परिवारों के बीच भी काफी लोकप्रिय था. आज भी इसकी याद आते ही लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है.

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37 साल पुराना है शो

'द जंगल बुक' की शुरुआत सबसे पहले जापान में हुई थी. इसे पहली बार 2 अक्टूबर 1989 को वहां प्रसारित किया गया था. भारत में इसका टेलीकास्ट 1993 में दूरदर्शन पर शुरू हुआ. शो को जबरदस्त लोकप्रियता मिली और बाद में लॉकडाउन के दौरान साल 2020 में इसे एक बार फिर टीवी पर दिखाया गया. नई पीढ़ी ने भी इसे काफी पसंद किया.

गाना बना था बच्चों की पहचान

इस शो का टाइटल सॉन्ग 'चड्डी पहन के फूल खिला है' आज भी लोगों को याद है. 90 के दशक के बच्चे इसे बड़े उत्साह से गुनगुनाते थे. इस गाने के बोल मशहूर गीतकार गुलजार ने लिखे थे, जबकि संगीत विशाल भारद्वाज ने तैयार किया था. इसे अमोल सहदेव ने अपनी आवाज दी थी. यही वजह है कि शो के साथ-साथ इसका गाना भी आइकॉनिक बन गया.

क्या थी शो की कहानी

इस टीवी सीरीज की कहानी मोगली नाम के एक बच्चे के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसे भेड़ियों का एक समूह पालता है. मोगली जंगल में भालू और बघीरा जैसे दोस्तों के साथ बड़ा होता है. इस दौरान उसे शेर खान जैसे खतरनाक दुश्मन का सामना भी करना पड़ता है. ये कहानी मशहूर लेखक रुडयार्ड किपलिंग की किताब पर आधारित मानी जाती है, जिसमें भारतीय जंगलों का भी जिक्र मिलता है.

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