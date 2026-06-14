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Box Office: मिथुन चक्रवर्ती के बेटे का बॉक्स ऑफिस पर राज, दो दिन में मैं वापस आऊंगा, गवर्नर, भारत भाग्य विधाता से दोगुनी कमाई 

Haunted 3D: Echoes of the Past Box Office Collection Day 2: मिथुन चक्रवर्ती के बेटे मिमोह चक्रवर्ती ने 12 जून को रिलीज हुई मैं वापस आऊंगा, गवर्नर और भारत भाग्य विधाता जैसी फिल्मों को पछाड़ा है. 

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Box Office: मिथुन चक्रवर्ती के बेटे का बॉक्स ऑफिस पर राज, दो दिन में मैं वापस आऊंगा, गवर्नर, भारत भाग्य विधाता से दोगुनी कमाई 
बॉक्स ऑफिस पर मिथुन चक्रवर्ती के बेटे का जलवा
नई दिल्ली:

Haunted 3D: Echoes of the Past Box Office Collection Day 2: 12 जून को रिलीज हुई दिलजीत दोसांझ की मैं वापस आऊंगा, मनोज बाजपेयी की गवर्नर और कंगना रनौत की मचअवेटेड फिल्म भारत भाग्य विधाता की चर्चा इन दिनों हर तरफ है. लेकिन मिथुन चक्रवर्ती के बेटे मिमोह चक्रवर्ती की लेटेस्ट फिल्म हॉन्टेड 3डी एकोज ऑफ द पास्ट ने अपनी दो दिन की कमाई से दर्शकों का ध्यान खींचना शुरू कर दिया है. बिना प्रमोशन और सोशल मीडिया पर चर्चा के बिना ही फिल्म ने कंगना रनौत, दिलजीत दोसांझ और मनोज बाजपेयी जैसे मंझे हुए कलाकारों की फिल्म को पछाड़ दिया है और दो गुना कमाई अपने नाम कर ली है. 

हॉन्टेड 3डी एकोज ऑफ द पास्ट का कलेक्शन डे 2 

विक्रम भट्ट द्वारा निर्देशित हॉन्टेड 3डी एकोज ऑफ द पास्ट ने पहले दिन 2.67 करोड़ का कलेक्शन किया था. वहीं अब दूसरे दिन फिल्म ने 32 प्रतिशत की छलांग शनिवार को लगाई है और 3.84 करोड़ का कलेक्शन दूसरे दिन हासिल कर लिया है. इसके बाद दो दिनों का कलेक्शन 6.51 करोड़ रुपए हो गया है. इसी के साथ 12 जून को रिलीज हुई फिल्मों में विनर का खिताब मिमोह चक्रवर्ती की फिल्म को मिला है. 

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मैं वापस आऊंगा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 2

बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के शुरूआती आंकड़ों के अनुसार, दिलजीत दोसांझ स्टारर और इम्तियाज अली द्वारा निर्देशित फिल्म ने पहले दिन 1.15 करोड़ का कलेक्शन किया था. जबकि दूसरे दिन 1.85 करोड़ का कलेक्शन फिल्म ने हासिल किया. इसके बाद भारत में 3 करोड़ का कलेक्शन मैं वापस आऊंगा ने कमाए. जबकि वर्ल्डवाइड 3.60 करोड़ की कमाई हासिल की है. 

भारत भाग्य विधाता का कलेक्शन डे 2

सैकनिल्क के अनुसार, कंगना रनौत की फिल्म ने पहले दिन केवल 1 करोड़ कमाए थे. लेकिन शनिवार को कमाई 1.45 करोड़ पहुंची. इसके बाद भारत में दो दिन की कमाई 2.45 करोड़ ही हो पाई है. जबकि वर्ल्डवाइड कमाई 2.93 करोड़ जा पहुंची है. 

गवर्नर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 2

बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, मनोज बाजपेयी की फिल्म ने पहले दिन 90 लाख की कमाई हासिल की थी. लेकिन दूसरे दिन आंकड़ा बढ़कर 1.15 लाख पर पहुंचा. इसके बाद भारत में कमाई 2.05 करोड़ हो पाई है. जबकि वर्ल्डवाइड आंकड़ा 2.46 करोड़ ही पहुंच पाया है. 

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