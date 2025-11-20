विज्ञापन

Chandrakanta की एक्ट्रेस की 31 साल बाद फोटो वायरल, लोग बोले- आज भी वही राजकुमारी लगती है 

Chandrakanta Actress: शिखा स्वरुप को टीवी के मशहूर सीरियल चंद्रकांता में बतौर लीड एक्ट्रेस देखा गया था. सीरियल में राजकुमारी बनीं शिखा स्वरुप आज भी 31 साल बाद वैसी ही दिखती हैं. उनकी वायरल हो रही फोटो को देख लोगों को 90 का दशक याद आ गया है.

चंद्रकांता की राजकुमारी Shikha Swaroop की तस्वीर वायरल
90 के दशक में टीवी पर आने वाला राजसी शो चंद्रकांता याद है आपको. देवकी नंदन खत्री की नॉवेल पर आधारित ये शो फैंटसी से भरपूर था, जिसमें दो राजाओं के बीच जंग थी दुनिया की सबसे खूबसूरत राजकुमारी चंद्रकांता को हासिल करने की. दो राज्यों की आपसी दुश्मनी पर मोहब्बत की जीत की ये कहानी टीवी पर खूब पसंद की गईं. उस खूबसूरत और हिम्मतवाली राजकुमारी का किरदार अदा किया था उस वक्त की जानी मानी एक्ट्रेस शिखा स्वरूप ने, जो टाइटल रोल में दिखीं और खूब पसंद भी की गईं.

Shikha Swaroop जिस वक्त पर्दे से अचानक गायब हुईं उस वक्त वो अपने करियर की पीक पर थीं. छोटे से लेकर बड़े पर्दे तक उन्हें खूब पसंद किया जा रहा था. शिखा स्वरूप ने टीवी पर दूसरी पारी शुरू की, जिसके बाद फिर वो अलग अलग हस्तियों के साथ दिखाईं दीं. जिस वक्त शिखा स्वरूप अपने करियर में बुलंदियां छू रही थीं, उस वक्त 5 फीट 11 इंच की वो इकलौती नामी एक्ट्रेस थीं. चंद्रकांता को पर्दे से गए हुए 31 साल बीत चुके हैं. शिखा स्वरूप अब भी उतनी ही फिट, छरहरी और चार्मिंग नजर आती हैं.

मॉडलिंग से करियर शुरू करने वाली शिखा स्वरूप ने 1998 में फेमिना मिस इंडिया इंटरनेशनल का खिताब अपने नाम कर लिया था. तकरीबन 11 या इससे ज्यादा फिल्मों में भी उन्होंने काम किया. बताया जाता है कि किसी बीमारी के चलते उन्हें करियर से ब्रेक लेना पड़ा और फिर खबर आई कि उन्होंने आर्मी पायलट राजीव लाल से शादी कर घर बसा लिया है, लेकिन उनकी शादी भी ज्यादा दिन नहीं चली. जिसके बाद Shikha Swaroop ने फिर ग्लैमर वर्ल्ड में वापसी की. दूसरी पारी में फिर चंद्रकांता ही उनका सहारा बनी. कहानी चंद्रकांता की सीरियल में वो एक बार फिर चंद्रकांता के रोल में ही दिखाई दीं और रामायण में उन्हें कैकेयी का रोल करने का मौका भी मिला.

Chandrakanta, Tv Serial Chandrakanta, Chandrakanta Actress, Shikha Swaroop, Shikha Swaroop Photo
