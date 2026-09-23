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Bigg Boss 20 से बाहर होने के बाद Rohed Khan का बड़ा खुलासा, बोले मुझे समझ आ गया था टिकट कटने वाला है

Bigg Boss 20 से बाहर होने के बाद रोहेद खान ने अपने एलिमिनेशन पर खुलकर बात की है. उन्होंने कहा कि उन्हें पहले ही अंदाजा हो गया था कि उनका सफर ज्यादा लंबा नहीं चलेगा.

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Bigg Boss 20 से बाहर होने के बाद Rohed Khan का बड़ा खुलासा, बोले मुझे समझ आ गया था टिकट कटने वाला है
नई दिल्ली:

ऑस्ट्रियाई एक्टर और मॉडल रोहिद खान फेमस रियलिटी शो 'बिग बॉस -20' से बाहर आ गए हैं. एक्टर ने बताया कि जब उन्होंने शो के रूल्स तोड़े थे, तो उन्होंने इस बात का अंदाजा हो गया था कि वे बाहर जाने वाले हैं, अगर वो शो में और ज्यादा दिन रुकते, तो शायद शो के होस्ट सलमान खान और दर्शकों को और अच्छे से समझ पाते. रोहिद खान ने कहा, "जब मैंने नियम तोड़े और बिग बॉस को गुस्सा दिलाया, तब मुझे अंदाजा हो गया था कि मेरा टिकट कटने वाला है. इसलिए मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई और जब मैं बाहर आया और देखा कि सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि और भी लोग नियम तोड़ रहे थे, तो मुझे थोड़ा बुरा लगा लेकिन शायद मैं उस बारे में थोड़ा ज्यादा खुलकर बोल गया था."

रोहेद से सवाल पूछा गया कि, "क्या आपको लगता है कि अगर आप बिग बॉस में थोड़ी और लड़ाई करते, तो आपका सफर लंबा चलता?" इस पर उन्होंने कहा, "शो में हम फिजिकली नहीं लड़ सकते हैं, अगर ऐसा होता तो शायद लोगों को मैं अपनी बाहों में ले लेता और मैं महिलाओं की रिस्पेक्ट करता हूं, जिस वजह मैं उनसे जुबानी जंग नहीं कर सकता था. अगर मुझे कोई टॉपिक पसंद नहीं आता, तो मैं बैठकर अपनी बात समझाता क्योंकि बिग बॉस का घर ऐसा बना है कि आप कई सिचुएशन में फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं. अगर मैं कुछ और हफ्ते घर में रहता, तो शायद मेरे गुस्से का वो हिस्सा बाहर आ जाता."

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रोहिद ने बताया कि शो में उन्होंने किसी को बुली नहीं किया और न ही किसी की बेइज्जती की. मैं सबके साथ इज्जत और प्यार से पेश आया और इसी वजह से मुझे बदले में इज्जत और प्यार मिला. रोहिद खान ने कहा, "शो के दौरान मुझे अमन भाई पर गुस्सा आया था. मैंने उनसे लड़ाई भी की थी और अगर वो ज्यादा कुछ करते तो शायद मैं उन पर चिल्ला भी देता."

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