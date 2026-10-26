Bigg Boss 20 News: स्काउट से नाराज काजी, कनिका-अरिशफा की तू तू मैं मैं, आम्रपाली ने माही को मारे ताने- कुछ ऐसा है BB20 का हाल

Bigg Boss 20 Aaj Ki Taaza Khabar: बिग बॉस 20 में इन दिनों हंगामा बरपा हुआ है. वीकेंड का वार में जहां रोहित शेट्टी ने आकर लव और स्काउट की आंखें खोलने का काम किया है तो वहीं आम्रपाली दुबे को भी रियलिटी चेक दिया है. इस तरह इस वीकेंड का वार ने बिग बॉस हाउस में काफी चीजों को बदल दिया है और आने वाले दिनों में यह और भी मुखरता के साथ नजर आने वाला है. आइए जानते हैं हैं आज बिग बॉस हाउस में क्या नया धमाका चल रहा है.

बर्तनों को लेकर काजी, स्काउट से नाराज

माही ने काजी से पूछा कि उसने कल रात बर्तन क्यों नहीं धोए, जिस पर काजी ने जवाब दिया कि स्काउट ने उसे मदद के लिए कभी बुलाया ही नहीं. माही ने उसे बताया कि स्काउट ने अपने हिस्से के बर्तन धो दिए थे (जिसे मनीष ने भी देखा था) और उसने काजी से बाकी बचे बर्तन धोने के लिए कहा. काजी मान तो गया, लेकिन बाद में उसने उदिति से कहा कि वह स्काउट से इसलिए नाराज है क्योंकि उसने उसे बताया नहीं, जबकि काजी ने स्काउट से साफ-साफ कहा था कि अगर उसे मदद चाहिए, तो वह उसे बुला ले.

आसिफ, कनिका और अरिशफा की तू-तू मैं-मैं

आसिफ ने कनिका से कहा कि वह सुबह-सुबह अरिशफा से बहस न करे. आसिफ का कहना है कि अगर अरिशफा एक बार बहस करना शुरू कर दे, तो वह रुकती ही नहीं है. कनिका चिढ़ जाती है और पूछती है कि अरिशफा छोटी-छोटी बातों पर, जैसे कि कप कहां रखा है, बेवजह झगड़ा क्यों करती है. वो यह भी कहती है कि अरिशफा जानबूझकर उसे परेशान करती है. साथ ही, वह तंज कसते हुए दर्शकों से कहती है कि वे अरिशफा पर खूब प्यार बरसाएं, क्योंकि वह तो बस झगड़ा ही करती रहती है.

आम्रपाली वर्सेज माही

आम्रपाली के ताने सुनकर अपमानित महसूस करने के बावजूद माही ने खुद को संयमित रखा. माही ने मनीष और काजी को बताया कि आम्रपाली अक्सर उसे यह कहकर ताना मारती है कि उसे खाना बनाना तक नहीं आता. माही का मानना ​​है कि जो व्यक्ति खाना बनाने और सबको खिलाने की कोशिश कर रहा है, उसे ऐसी बात कहना उसका अपमान करने जैसा है, भले ही उसका खाना कैसा भी बना हो. उसने कहा कि वह भी पलटवार कर सकती थी और आम्रपाली की अफवाहें फैलाने और लोगों को भड़काने की आदत पर सवाल उठा सकती थी, लेकिन उसने बात को आगे न बढ़ाने का फैसला किया. वह सवाल करती है कि आम्रपाली उसके बारे में ऐसी बातें क्यों कहती है, और उसे यह बहुत अपमानजनक लगता है.

अरिशफा के बर्ताव पर स्काउट ने सवाल उठाए

स्काउट ने आम्रपाली से कहा कि बहस के दौरान अरिशफा हमेशा जोर-जोर से चिल्लाती है, फिर भी उसे अपने इस बर्ताव पर गर्व महसूस होता है. इस पर आम्रपाली ने कहा कि अगर कोई इंसान यह नहीं समझ सकता कि उसके काम सही हैं या नहीं, तो वह सही और गलत के बीच का फर्क कैसे समझेगा.