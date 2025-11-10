विज्ञापन

बिग बॉस 19 में कौन है सबसे कमजोर? अभिषेक बजाज के बाहर होते ही शहबाज ने अशनूर पर साधा निशाना, जीके से कहा...

अभिषेक बजाज के बिग बॉस से बाहर होते ही शहबाज बादेशा को खटकने लगी अशनूर कौर. गौरव खन्ना से बातचीत में कह दी बड़ी बात.

किसे हल्का कंटेस्टेंट मानते हैं शहबाज
नई दिल्ली:

बिग बॉस 19 में हर दिन एक नया ड्रामा और एक नया समीकरण देखने को मिलता है. अभी अभिषेक बजाज और नीलम गिरी बाहर हुए ही थे कि अब घर के अंदर फिर से उन कंटेस्टेंट के बारे में चर्चा शुरू हो गई है जो इस घर में रहना डिजर्व नहीं करते. यह चर्चा शुरू हुई शहबाज बादेशा और गौरव खन्ना के बीच. शहबाज ने जीके से पूछा, आपको क्या लगता है कौन इस घर में रहना डिजर्व नहीं करता. इस पर गौरव खन्ना कहते हैं, वही जो तुम्हें लगते हैं. फिर शहबाज क्लियर करते हैं तुम्हारा मतलब है मालती? इस पर फिर जीके हां में गर्दन हिलाते हैं.

गौरव से यह सहमति मिलने के बाद शहबाज कहते हैं, मुझे लगता है कि अशनूर भी डिजर्विंग नहीं है. इस पर जीके कहते हैं, प्रणीत को लगता है कि अशनूर डिजर्विंगग है. लेकिन जब शहबाज उनकी राय जानने पर जोर देते हैं तो जीके के दिल की बात सामने आती है और वह कहते हैं, ईमानदारी से बताऊं तो मुझे लगता है कि अशनूर से ज्यादा डिजर्विंग बजाज था. बता दें कि बॉटम-3 में अभिषेक बजाज, अशनूर कौर और नीमल गिरी थे. बिग बॉस ने प्रणीत मोरे को ये पावर दी कि वह किस एक सदस्य को बचाना चाहेंगे. इस पर प्रणीत ने अशनूर का नाम लिया और इस अनाउंसमेंट के बाद अगली अनाउंसमेंट यह थी कि अभिषेक बजाज और नीलम गिरी घर से बाहर हो रहे हैं.

अभिषेक के एविक्शन के खबर पर अशनूर बुरी तरह रोती नजर आईं. उनका रोना भी लाजमी था क्योंकि इस पूरे सीजन उन्होंने केवल एक ही कंटेस्टेंट से इतनी गहरी दोस्ती बनाई थी. अब देखना होगा कि अशनूर के गेम में क्या बदलाव देखने को मिलते हैं.

