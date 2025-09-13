बिग बॉस 19 के वीकेंड का वार पर फराह खान ने लगाई इन 3 कंटेस्टेंट की क्लास, नेहल को बोलीं- आप लोग जो करते हैं ना...

बिग बॉस 19 का वीकेंड का वार इस बार खास होने वाला है क्योंकि सलमान खान नहीं फराह खान होस्ट की कुर्सी संभालती हुई नजर आएंगी. जबकि जॉली एलएलबी 3 एक्टर्स अरशद वारसी और अक्षय कुमार शो में शिरकत करते हुए एंटरटेनमेंट का डोज डबल करते हुए नजर आएंगे. लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि सलमान खान द्वारा लगाई जाने वाली कंटेस्टेंट की क्लास आप मिस कर देंगे तो ऐसा नहीं होने वाला है क्योंकि फराह खान भाईजान की कमी को पूरा करते हुए इस हफ्ते के मुद्दों को उठाती हुई नजर आने वाली हैं.

बिग बॉस 19 के वीकेंड का वार के प्रोमो में सलमान खान की जगह फराह खान स्टेज पर नजर आ रही हैं. वहीं प्रोमो में वह कुनिका को जीशान की प्लेट से खाना लेने और घर में एटिट्यूड को लेकर बात करती हुई नजर आ रही हैं. उन्होंने कहा, कुनिका जी ये जो आपका घर में आके रवैया है किसीके प्लेट से आपने खाना निकलवाकर वापस रखा. यह हमारे लिए चौंका देने वाला है. वहीं तान्या की परवरिश पर कमेंट करते हुए कहती हैं, आप डायरेक्ट लोगों को परवरिश पर चली जाती हैं. यह बहुत गलत है. हमारा या किसी का हक नहीं बनता है उस पर टोकना. आपको लगता है आप कभी जाती है नही है. इस पर कुनिका बिल्कुल सहमत नहीं दिखती हैं और फराह के सवालों पर मुंह बनाती दिखती हैं.

#WeekendKaVaar Promo: Farah Khan BASH Kunickaa Sadanand nd calls her bossy and Irritating #biggboss19 pic.twitter.com/0kL9EC8GvG — BBTak (@BiggBoss_Tak) September 12, 2025

अन्य प्रोमो में बसीर अली और नेहा चुड़ासामा पर फराह खान पर गुस्सा करती हुई नजर आती हैं. वह घरवालों से कहती हैं कि बशीर उन्हें बेकार कंटेस्टेंट कहते हैं और पूछती हैं कि उन्हें घर में अपने पसंदीदा लोगों को लाना था. इसके बाद नेहल की क्लास लगाते हुए फराह कहती हैं कि जो आप शो में कर रहे हैं उससे फेमिनिज्म 100 साल पीछे जा रहा है. इसके अलावा फराह खान को अमाल मलिक को डांटते हुए देखा जा सकता है क्योंकि वह उन्हें बार बार माफी मांगने के लिए जानते हैं.

#WeekendKaVaar Promo - Farah Khan BASHED Baseer Ali, and Nehal Chudasama 🔥pic.twitter.com/5tAEWnwoDo — BBTak (@BiggBoss_Tak) September 12, 2025

इस प्रोमो को देखने के बाद फैंस के बीच एक्साइटमेंट नजर आ रहा है. वह नेहल और बसीर की क्लास लगाने पर फराह खान की तारीफ करते हुए नजर आते हैं.