'बिग बॉस 19' में वाइल्डकार्ड मालती चाहर का जलवा, तान्या मित्तल को पूल में दिया धक्का, फिर कही ये बात

इस वीकेंड का वार में एक नई वाइल्डकार्ड एंट्री हुई और वो कोई और नहीं बल्कि टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन मालती चाहर हैं. जैसे ही मालती ने घर में एंट्री ली, उन्होंने माहौल में बिजली सी भर दी.

मालती ने तान्या को दिया पूल में धक्का
बिग बॉस 19 का यह हफ्ता काफी हाई वोल्टेज ड्रामा से भरा रहा. इस वीकेंड का वार में एक नई वाइल्डकार्ड एंट्री हुई, और वो कोई और नहीं बल्कि टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन मालती चाहर हैं. जैसे ही मालती ने घर में एंट्री ली, उन्होंने माहौल में बिजली सी भर दी. शुरुआत से ही उन्होंने कंटेस्टेंट तान्या मित्तल को निशाने पर ले लिया, जिससे पूरा घर सन्न रह गया. घर में कदम रखते ही मालती ने तान्या से उनके बयानों और 'दुबई जाकर बकलावा खाने' जैसी बातों पर सवाल खड़े किए. पिछले एपिसोड में उन्होंने तो तान्या की तुलना राखी सावंत से कर डाली. इसके साथ ही, मालती ने घर में रहते हुए तान्या को बाहर की दुनिया में उनके बारे में चल रही चर्चाओं से भी अवगत कराया, जिससे तान्या पूरी तरह हैरान दिखीं.

टास्क में मचा हंगामा, मालती ने दिया पूल में धक्का

लेटेस्ट नॉमिनेशन टास्क में कैप्टन फरहाना भट्ट और वाइल्डकार्ड मालती चाहर को एक खास पावर दी गई. दोनों को ‘डायन' का किरदार निभाते हुए दो ग्रुप में बंटे घरवालों में से पांच-पांच लोगों को पूल में धक्का देने का काम सौंपा गया. इसी दौरान मालती ने गुस्से में आकर तान्या को इतनी तेजी से धक्का दिया कि हर कोई चौंक गया. तान्या भी इस हरकत से बेहद भावुक हो गईं और फूट-फूटकर रोने लगीं.

मालती बोलीं- 'फिर से धकेलूंगी'

तान्या उस वक्त साड़ी में थीं, जिससे सिचुएशन और भी अजीब लग रही थी. तान्या के रोने पर मालती ने तंज कसते हुए कहा, 'क्यों रो रही हो?'. जब तान्या ने कहा कि उन्हें कोई गुस्सा नहीं है, तब मालती ने झल्लाते हुए जवाब दिया, 'रो जितना रोना है, अभी फिर से धकेलूंगी'. टास्क के बाद मालती बाकी घरवालों- मृदुल, अशनूर, प्रणित, गौरव और अभिषेक के साथ बैठकर इस घटना पर बात करती दिखीं. उन्होंने कहा, 'ऐसा नहीं है कि तान्या हमेशा साड़ी पहनती है. जब पता है कि पानी में जाना है, तो उसने साड़ी पहनकर बस ड्रामा किया. उसे अटेंशन चाहिए थी. तुम लोगों को ये चीज दिखी नहीं?'.

फैंस में मचा बवाल

जैसे ही ये एपिसोड ऑनएयर हुआ, सोशल मीडिया पर बवाल मच गया. कई लोगों ने मालती के रवैये को गलत बताया, तो कुछ ने इसे 'एंटरटेनमेंट का हिस्सा' कहकर जस्टिफाई किया. अब देखना होगा कि आने वाले एपिसोड्स में मालती और तान्या की दुश्मनी किस मोड़ पर जाती है.

