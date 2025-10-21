विज्ञापन

Bigg Boss 19: तान्या मित्तल का पर्दाफाश करने के लिए मेकर्स ने करवाई इस वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट की एंट्री!

रिपोर्ट्स के मुताबिक बिग बॉस-19 मेकर्स ने मालती चहर को एक खास मकसद के साथ घर में भेजा था. अगर ये सच है तो ये बड़ी ही कमाल की स्ट्रैटेजी निकली.

Bigg Boss 19: बिग बॉस के घर में क्यों हुई मालती की एंट्री?
नई दिल्ली:

बिग बॉस 19' का घर अब तकरार और ड्रामे का अड्डा बन चुका है. कंटेस्टेंट्स हर मौके पर एक-दूसरे से भिड़ने को तैयार रहते हैं. दोस्ती और दुश्मनी का खेल इतना तेज है कि यह अंदाजा लगाना मुश्किल है कि अगले पल क्या होगा. मालती चहर की हालिया एंट्री ने घर में तहलका मचा दिया है लेकिन अब उनके आने का असली मकसद सामने आया है, जो चौंकाने वाला है.

मालती को क्यों बुलाया गया?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, मेकर्स ने मालती चहर को एक खास मकसद के साथ घर में भेजा था. उन्हें कहा गया कि वे तान्या मित्तल के खिलाफ माहौल बनाएं और घरवालों को उनके खिलाफ करें. इस खबर ने सभी को हैरान कर दिया है. शायद यही वजह है कि मालती ने घर में आते ही तान्या को निशाना बनाना शुरू कर दिया था. हालांकि, मेकर्स ने इस बारे में कोई ऑफीशियल बयान नहीं दिया है.

घर में बचे हैं ये कंटेस्टेंट्स

‘बिग बॉस 19' से अब तक नतालिया जानोसजेक, नगमा मिराजकर, आवेज दरबार और जीशान कादरी बाहर हो चुके हैं. वर्तमान में घर में फरहाना भट्ट, गौरव खन्ना, बसीर अली, अशनूर कौर, अभिषेक बजाज, तान्या मित्तल, नेहल चुडासमा, अमाल मलिक, आईजी प्रणित मोरे, कुनिका सदानंद, नीलम गिरी, मृदुल तिवारी, शहबाज बदेशा और मालती चाहर बचे हैं. देखना होगा कि आने वाले दिनों में कौन घर से बाहर होता है और कौन शो में आगे थोड़ा और ड्रामा और ट्विस्ट लेकर आता है. फिलहाल दिवाली वीक रहा तो घर के अंदर मस्ती का माहौल ही देखने को मिला. आने वाले हफ्तों में ज्यादा ड्रामा और साजिशें देखने को मिल सकती हैं.

