विज्ञापन

बिग बॉस 19 के सेट पर लौटे सलमान, 'घरवालों की सरकार' के साथ धमाकेदार वापसी, जानें कब और कहां देख पाएंगे शो

टीवी का सबसे चर्चित रियलिटी शो बिग बॉस 19 के प्रमोशनल रंग चढ़ गए हैं. शो के लोकप्रिय होस्ट सलमान खान को हाल ही में बिग बॉस के सेट पर देखा गया, जिसने फैंस और दर्शकों में उत्साह की लहर दौड़ा दी है.

Read Time: 2 mins
Share
बिग बॉस 19 के सेट पर लौटे सलमान, 'घरवालों की सरकार' के साथ धमाकेदार वापसी, जानें कब और कहां देख पाएंगे शो
24 अगस्त को होगा बिग बॉस 19 का प्रीमियर
नई दिल्ली:

टीवी का सबसे चर्चित रियलिटी शो बिग बॉस 19 के प्रमोशनल रंग चढ़ गए हैं. शो के लोकप्रिय होस्ट सलमान खान को हाल ही में बिग बॉस के सेट पर देखा गया, जिसने फैंस और दर्शकों में उत्साह की लहर दौड़ा दी है. इस बार का थीम 'घरवालों की सरकार' बताया जा रहा है, जिसमें घर के सदस्य बड़ी भूमिका निभाएंगे और घर का सत्ता समीकरण अलग तरह से दिखेगा. सलमान की उपस्थिति ने सेट पर ऊर्जा और दमखम दोनों बढ़ा दिए. सलमान ने अपने ट्रेडमार्क अंदाज में कैमरे के सामने पो दिए और मीडिया से भी थोड़ी बातचीत की, जिससे साफ हुआ कि वे नए सीजन को लेकर पूरी तरह तैयार हैं. 

प्रोडक्शन टीम ने भी दर्शकों के लिए कई सरप्राइज तैयार किए हैं और बता रहे हैं कि इस बार खेल, राजनीति और मनोरंजन का अनूठा मिश्रण देखने को मिलेगा. शो की लगातार बहुप्रतीक्षित धमाकेदार शुरुआत के लिए तारीख निर्धारित कर दी गई है. बिग बॉस 19 का प्रीमियर 24 अगस्त को होगा. यह JioCinema/JioHotstar पर रात 9 बजे और कलर्स टीवी पर रात 10:30 बजे प्रसारित किया जाएगा. प्रीमियर एपीसोड में सलमान की एंट्री और नए घरवालों की झलक दिखाई जाएगी, जिससे दर्शकों को अगले कई हफ्तों तक चलने वाली टीआरपी जर्नी की झलकियां मिलेंगी.

टेलीविजन और सोशल मीडिया पर पहले ही चर्चा तेज है. फैंस सोशल हैंडल्स पर #BiggBoss19, #JioHotstar और #GharwalokiSarkaar जैसे हैशटैग के साथ उत्साह व्यक्त कर रहे हैं. शो के निर्माता और चैनल उम्मीद कर रहे हैं कि सलमान के प्रभाव और नए थीम के कारण यह सीजन दर्शकों के बीच बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड बनाएगा. जो लोग रियलिटी ड्रामा और सेलिब्रिटी कॉन्फ्लिक्ट देखने पसंद करते हैं, उनके लिए 24 अगस्त की रात खास बनी हुई है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Salman Khan, Bigg Boss 19, Bigg Boss 19 Contestants
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com