बिग बॉस 19 के पहले वीकेंड का वार का आया प्रोमो, देखें किस पर गिरी सलमान खान की गाज!

बिग बॉस 19 का पहला हफ्ता लड़ाई से भरपूर रहा. जहां गौरव खन्ना के खिलाफ बसीर अली, जीशान कादरी, अमाल मलिक और तान्या मित्तल खड़े नजर आए तो वहीं. कुनिका सदानंद की भी उनसे बहस देखने को मिली. इन सबके बाद घर को इस सीजन का पहला कैप्टन मिल गया है, जो कि कुनिका सदानंद हैं. हालांकि इस हफ्ते में जो भी हुआ उसका रिपोर्ट कार्ड लेकर बिग बॉस 19 के पहले वीकेंड का वार पर सलमान खान लेकर आए हैं. हालांकि प्रोमो में फैंस को निराशा इस बात से होने वाली है कि किसी भी कंटेस्टेंट को डांट पड़ती हुई नजर नहीं आ रही है.

सामने आए प्रोमो में सलमान खान स्टेज पर एंट्री करते हैं और घरवालों से मिलते हुए नजर आते हैं. वहीं आगे वह नतालिया और मृदुल को डांस करने के लिए कहते हुए नजर आ रहे हैं. इसके बाद सलमान खान को अमाल मलिक से उनके सीक्रेट पर्सन को दिए मैसेज के बारे में पूछा जाता है. वहीं होस्ट कहते हैं कि जिसके लिए वह मैसेज था उसे वह शो में ले आए हैं. इस बात से सभी हैरान रह जाते हैं.

गौरतलब है कि इस हफ्ते कैप्टन्सी टास्क देखने को मिला था, जिसमें तीन फाइलिस्ट अशनूर कौर, कुनिका सदानंद और अभिषेक बजाज थे. वहीं तीनों के बीच हुए एक टास्क में कुनिका ने बाजी मार ली और वह घर की कैप्टन बन गई हैं. इसके अलावा शो से पहले ही दिन बाहर हुईं फरहाना भट्ट की भी घर में एंट्री हो गई है. लेकिन ट्विस्ट ये है कि फरहाना को शो में एंट्री करवाने के लिए गौरव खन्ना ने आधा राशन कुर्बान करने का फैसला लिया है, जिसके चलते घर में एक बार फिर बवाल देखने को मिल रहा है.