BB19: अशनूर के पापा ने आते ही तान्या नहीं लगाई इस कंटेस्टेंट की क्लास, कान पकड़ के करने लगा उठक बैठक

बिग बॉस 19 में इस हफ्ते का एपिसोड पूरी तरह इमोशन, ड्रामा और फैमिली कनेक्शन से भरा हुआ रहा. शो के नए प्रोमो में अशनूर कौर के पापा गुरमीत सिंह की घर में एंट्री ने माहौल को हिला कर रख दिया.

अशनूर के पिता ने करवाई शहबाज से कान पकड़ के उठक-बैठक
नई दिल्ली:

बिग बॉस 19 में इस हफ्ते का एपिसोड पूरी तरह इमोशन, ड्रामा और फैमिली कनेक्शन से भरा हुआ रहा. शो के नए प्रोमो में अशनूर कौर के पापा गुरमीत सिंह की घर में एंट्री ने माहौल को हिला कर रख दिया. जैसे ही अशनूर ने अपने पापा को सामने देखा, वह अपने इमोशन्स रोक नहीं पाई और दौड़कर उन्हें गले लगा लिया. यह पल घर में मौजूद सभी कंटेस्टेंट्स को भी भावुक कर गया. गुरमीत सिंह की एंट्री सिर्फ प्यार और इमोशन्स तक सीमित नहीं रही. प्रोमो में दिखाया गया है कि उन्होंने सीधे-सीधे शहबाज बदेशा का सामना किया और अशनूर को ‘डोगली' कहने पर उनकी पूरी क्लास लगा दी.

गौरतलब है कि शहबाज काफी समय से कई घरवालों के साथ लड़ाइयों में घिरे हुए हैं और अशनूर को लेकर भी उन्होंने कई बार नाराजगी दिखाई है. लेकिन फैमिली वीक ने शहबाज को भी यह समझा दिया कि गलत शब्दों का असर कितना बड़ा हो सकता है. इसके बाद शाहबाज ने अशनूर के पापा से माफी मांगते हुए कान पकड़ कर उठक-बैठक भी लगाई. हालांकि बाद में माहौल हंसी मजाक में बदल गया.

इसके अलावा, गुरमीत ने बाकी घरवालों से भी हल्की-फुल्की बातचीत की और सभी को पॉज़िटिव रहने की सलाह दी. फैमिली वीक हमेशा से बिग बॉस का सबसे भावुक हिस्सा होता है और इस साल भी फैन्स को यह एपिसोड खूब पसंद आ रहा है.

शो अब फिनाले के काफी करीब है. मृदुल तिवारी के बाहर होने के बाद अब केवल नौ कंटेस्टेंट ही ट्रॉफी की दौड़ में बचे हैं. अशनूर के पिता के साथ ही कुनिका के बेटे अयान लाल भी घर में एंट्री ले चुके हैं और गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा चमौला भी फैमिली वीक में नजर आने वाली हैं, जिसका प्रोमो भी सोशल मीडिया पर आ गया है और खूब वायरल भी हो रहा है. सलमान खान द्वारा होस्ट किया जाने वाला यह शो हर दिन नया ट्विस्ट लेकर आ रहा है.

Bigg Boss 19, Ashnoor Kaur, Gurmeet Singh, Shehbaz Badesha, Bigg Boss 19 Family Week
