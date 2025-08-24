बिग बॉस 19 के 16 कंटेस्टेंट की फोटो, 5वीं तस्वीर देख कहेंगे- ये ही जीतेगा शो

सलमान खान के पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस 19 का प्रीमियर होने में कुछ ही घंटे बाकी हैं. हर बार की तरह इस बार भी शो में कई डिफरेंट पर्सनैलिटी हिस्सा लेती हुई नजर आएंगी. वहीं इस बार की लिस्ट में टॉप सीरियल के एक्टर्स से लेकर पॉपुलर यूट्यूबर्स का नाम शामिल है. वहीं 4 नाम से मेकर्स ने पर्दा प्रोमो के जरिए उठा दिया है. हालांकि चेहरा वीडियो में नहीं दिख रहा है. लेकिन फैंस ने पता लगा लिया है कि आखिर ये कंटेस्टेंट कौन हैं.इसमें गौरव खन्ना से लेकर आवेज दरबार का नाम शामिल है.

गौरव खन्ना का प्रोमो कलर्स टीवी के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पर शेयर किया गया है, जिसमें उनका चेहरा भले ही पहचान में ना आया हो. लेकिन फैंस उनका औरा पहचानते नजर आ रहे हैं. जैसा कि आप जानते हैं कि गौरव खन्न अनुपमा सीरियल में अनुज कपाड़िया का किरदार निभा चुके हैं. वहीं हाल ही में उन्होंने सेलेब्रिटी मास्टरशेफ इंडिया भी जीता है.

टीवी एक्ट्रेस अशनूर कौर का नाम भी बिग बॉस 19 की लिस्ट में शामिल बताया जा रहा है. उन्होंने पांच साल की उम्र से ही अभिनय करना शुरू कर दिया था. 'ना बोले तुम ना मैंने कुछ कहा', 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' और 'पटियाला बेब्स' में अपनी भूमिकाओं के लिए वह फेमस रही हैं.

गौहर खान के देवर आवेज दरबार एक पॉपुलर कोरियोग्राफर, डांसर, प्रभावशाली व्यक्ति और यूट्यूबर हैं. इस्माइल दरबार के बेटे ने टिकटॉक डांस वीडियो से पॉपुलैरिटी हासिल की. उनके इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर लाखों फॉलोअर्स हैं.

नगमा मिराजकर मुंबई की डिजिटल क्रिएटर हैं. उन्होंने मेबेलिन और अमेज़न जैसे ब्रांडों के साथ काम किया है. वह लंदन फैशन वीक में भी रैंप वॉक कर चुकी हैं.

टीवी के पॉपुलर एक्टर धीरज धूपर के शो में हिस्सा लेने की खबरें सामने आ रही हैं. ससुराल सिमर का और कुंडली भाग्य से वह पॉपुलर हुए हैं. वहीं उन्हें टीवी के सुपरस्टार्स में गिना जाता है.

शहनाज गिल के भाई शहबाज बदेशा एक्टर, सिंगर और सोशल मीडिया सेलेब्रिटी हैं, जिन्हें बिग बॉस 13 में बहन को सपोर्ट करते हुए देखा गया था.

मॉडल-एक्टर बसीर अली एमटीवी स्प्लिट्सविला 10 जीत चुके हैं. वह रोडीज़ राइजिंग और ऐस ऑफ़ स्पेस 2 में रनरअप भी रहे. वह कुंडली भाग्य में शौर्य की भूमिका निभाते नजर आ चुके हैं.

कॉमेडियन, आरजे और कंटेंट क्रिएटर प्रणित मोरे ने सेल्स और रेडियो से कॉमेडी की ओर रुख किया और कैनवस लाफ क्लब का ओपन माइक जीता. वह सोलो शो "बाप को मत सिखा" और "बैक बेंचर" के लिए जाने जाते हैं.

दिग्गज एक्ट्रेस कुनिका सदानंद के भी शो का हिस्सा बनने की खबरें हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत "कब्रिस्तान" (1988) से की थी. वहीं "बेटा" और "गुमराह" जैसी 110 से ज़्यादा फिल्मों में काम करते हुए नजर आ चुकी हैं.

संगीतकार, गायक, निर्माता और गीतकार अमाल मलिक ने "जय हो" (2014) से शुरुआत की थी. वहीं उन्होंने "एमएस धोनी" और "कबीर सिंह" से पॉपुलैरिटी हासिल की. वह अरमान मलिक के बड़े भाई हैं.

भारतीय लेखक, अभिनेता, निर्देशक और निर्माता ज़ीशान कादरी भी शो का हिस्सा हो सकते हैं. उन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर (2012) का सह-लेखन किया, "डेफिनिट" में एक्टिंग किया और बाद में मेरठिया गैंगस्टर्स का निर्देशन किया है.

एक्टर और मॉडल अभिषेक बजाज ने परवरिश जैसे टीवी शो से शुरुआत की और बाद में फिल्मों में कदम रखा. उनका बॉलीवुड डेब्यू स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से हुआ. वह चंडीगढ़ करे आशिकी और बबली बाउंसर में भी नजर आ चुके हैं.

मॉडल और बिजनेसवुमन तान्या मित्तल मिस एशिया टूरिज्म यूनिवर्स 2018 रह चुकी हैं. उन्होंने हैंडमेड लव ब्रांड बनाया है.

भोजपुरी एक्ट्रेस नीलम गिरी ने बाबुल (2021) से की. उन्होंने "धक-धक गर्ल" के रूप में पॉपुलैरिटी हासिल की.

यूट्यूबर और एक्टर मृदुल तिवारी अपने यूट्यूब चैनल के लिए पॉपुर हैं. वह कॉमेडी स्केच बनाते हैं और उनके लाखों सब्सक्राइबर हैं. हाल ही में एक प्रोमो में शहबाज के साथ उनका चुनाव शो के लिए करने का वीडियो सामने आया था.

पायल गेमिंग के नाम से मशहूर पायल धारे भारत की शीर्ष महिला गेमर हैं. वह YouTube पर मोबाइल गेम स्ट्रीम करती हैं. उन्होंने 2024 में मोबाइल स्ट्रीमर ऑफ़ द ईयर का पुरस्कार जीता.

वियन डीसेना की पूर्व पत्नी और एक्ट्रेस वाहबिज दोराबजीप्यार की ये एक कहानी, सरस्वतीचंद्र और बहू हमारी रजनीकांत जैसे शोज के लिए पॉपुलर हैं.

दिग्गज मुक्केबाज माइक टायसन बिग बॉस 19 में वाइल्ड कार्ड एंट्री के रूप में शामिल हो सकते हैं. टायसन इससे पहले बॉलीवुड फिल्म मुझसे शादी करोगी (2004) में दिखाई दिए थे.