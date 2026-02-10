विज्ञापन

कुनिका सदानंद और तान्या मित्तल के फैन्स में छिड़ी जंग, एक्ट्रेस के पीछे लगी तान्या आर्मी, संस्कार पर उठाए सवाल, बोले घर तोड़ने वाली

बिग बॉस 19 खत्म हो चुका है लेकिन अभी भी इस शो की टशन और पंगे खत्म नहीं हुए हैं. हाल में सोशल मीडिया पर कुनिका सदानंद और तान्या मित्तल के बीच तकरार देखने को मिली.

Read Time: 3 mins
Share
कुनिका सदानंद और तान्या मित्तल के फैन्स में छिड़ी जंग, एक्ट्रेस के पीछे लगी तान्या आर्मी, संस्कार पर उठाए सवाल, बोले घर तोड़ने वाली
तान्या मित्तल के फैन्स पर भड़कीं कुनिका सदानंद
social media
नई दिल्ली:

बिग बॉस 19 के घर में कुनिका सदानंद और तान्या मित्तल के बीच खट्टे-मीठे रिश्ते थे. घर से बाहर निकलने के बाद वे पार्टियों और सेलिब्रेशन में फिर से मिले. हालांकि बाहर हुई मुलाकातों के बाद भी उनका रिश्ता कुछ खास नहीं सुधरा. इंटरव्यू में भी कुनिका ने तान्या के बजाय फरहाना भट्ट की साइड ली और उन्हें 'बिगड़ी हुई बच्ची' कहा. अब कुनिका ने X पर हो रही ट्रोलिंग के लिए स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर के फैंस को आड़े हाथों लिया है. कुनिका के रिएक्शन के बाद ओरिजिनल ट्वीट डिलीट कर दिया गया. एक्ट्रेस ने ट्रोल्स को खुलकर जवाब दिया. उन्हें X पर बिग बॉस 19 के बागी ग्रुप के फैंस का सपोर्ट मिला.

कुनिका सदानंद ने तान्या मित्तल के फैंस को जवाब दिया

तान्या के फैंस के ट्रोल करने पर कुनिका ने अपने फैंस से रिक्वेस्ट की कि वे किसी दूसरे इंसान की बुराई करने के लिए नीचे न गिरें. खुद को 'डाउनग्रेड' न करने की अपील करते हुए, उन्होंने सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल करने वालों की परवरिश पर सवाल उठाया. जब तान्या के फैन ने उन पर ‘एंटी-तान्या ट्वीट्स' को रीट्वीट करने और ‘विक्टिम कार्ड' खेलने का आरोप लगाया, तो कुनिका ने फैन को चेतावनी दी कि वह उन्हें उकसाए नहीं. 

उन्होंने साफ किया कि उन्होंने इंटरव्यू में कभी तान्या के खिलाफ बात नहीं की, जबकि बिग बॉस 19 से बाहर निकलने के बाद वह उन्हें गलत तरीके से दिखा रही हैं. शो से पहले उनके होने और पॉपुलैरिटी पर सवाल उठाते हुए, कुनिका ने दावा किया कि तान्या ने माइंड गेम्स खेले और उन्हें, फरहाना, अमाल मलिक, नीलम गिरी और जीशान कादरी को धोखा दिया.

कुनिका सदानंद ने लीगल एक्शन की धमकी दी

तान्या मित्तल के संस्कारी बिहेवियर को ‘दिखावा' बताते हुए, कुनिका ने दावा किया कि तान्या लाइमलाइट में रहना चाहती हैं और अपने तरीके से ‘बहुत स्मार्ट' हैं. जब एक ट्रोल ने ट्वीट में उनके खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, तो उन्होंने उन्हें लीगल एक्शन की चेतावनी दी.

कुनिका सदानंद ने अपने संस्कारी कमेंट पर कहा

Zoom के साथ पिछले इंटरव्यू में कुनिका ने तान्या के ‘संस्कार' के बारे में बात की और उनकी परवरिश पर अपने कमेंट पर कायम रहीं. उन्हें ड्रामैटिक कहते हुए, इस जानी-मानी एक्ट्रेस ने कहा कि उन्होंने घर के बाहर उस बंद चैप्टर का सीन बना दिया.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Kunickaa Sadanand Slams Tanya Mittal Fans, Kunickaa Sadanand News, Tanya Ke Fans Ko Kunickaa Ne Kya Kaha, Kunickaa Sadanand Ne Tanya Ke Fans Ko Jawab Dia, Kunickaa Sadanand Bigg Boss 19
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com