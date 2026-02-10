कुनिका सदानंद और तान्या मित्तल के फैन्स में छिड़ी जंग, एक्ट्रेस के पीछे लगी तान्या आर्मी, संस्कार पर उठाए सवाल, बोले घर तोड़ने वाली

बिग बॉस 19 के घर में कुनिका सदानंद और तान्या मित्तल के बीच खट्टे-मीठे रिश्ते थे. घर से बाहर निकलने के बाद वे पार्टियों और सेलिब्रेशन में फिर से मिले. हालांकि बाहर हुई मुलाकातों के बाद भी उनका रिश्ता कुछ खास नहीं सुधरा. इंटरव्यू में भी कुनिका ने तान्या के बजाय फरहाना भट्ट की साइड ली और उन्हें 'बिगड़ी हुई बच्ची' कहा. अब कुनिका ने X पर हो रही ट्रोलिंग के लिए स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर के फैंस को आड़े हाथों लिया है. कुनिका के रिएक्शन के बाद ओरिजिनल ट्वीट डिलीट कर दिया गया. एक्ट्रेस ने ट्रोल्स को खुलकर जवाब दिया. उन्हें X पर बिग बॉस 19 के बागी ग्रुप के फैंस का सपोर्ट मिला.

कुनिका सदानंद ने तान्या मित्तल के फैंस को जवाब दिया

तान्या के फैंस के ट्रोल करने पर कुनिका ने अपने फैंस से रिक्वेस्ट की कि वे किसी दूसरे इंसान की बुराई करने के लिए नीचे न गिरें. खुद को 'डाउनग्रेड' न करने की अपील करते हुए, उन्होंने सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल करने वालों की परवरिश पर सवाल उठाया. जब तान्या के फैन ने उन पर ‘एंटी-तान्या ट्वीट्स' को रीट्वीट करने और ‘विक्टिम कार्ड' खेलने का आरोप लगाया, तो कुनिका ने फैन को चेतावनी दी कि वह उन्हें उकसाए नहीं.

How nice to see that Sanskaari Tanya @TANYAMITTAL_ is happy to see these sanskaari ppl in her troll army 🙏🏻Jai Shree Ram.@itanyamittal https://t.co/3T1oITEJLf — Kunickaa Sadanand (@Kunickaa) February 9, 2026

उन्होंने साफ किया कि उन्होंने इंटरव्यू में कभी तान्या के खिलाफ बात नहीं की, जबकि बिग बॉस 19 से बाहर निकलने के बाद वह उन्हें गलत तरीके से दिखा रही हैं. शो से पहले उनके होने और पॉपुलैरिटी पर सवाल उठाते हुए, कुनिका ने दावा किया कि तान्या ने माइंड गेम्स खेले और उन्हें, फरहाना, अमाल मलिक, नीलम गिरी और जीशान कादरी को धोखा दिया.

Don't you F…..king Dare me , you twitt😡 Mujhey chatpunjio se dare nahi lagta. Sherni hoon main samjhe, geedar ki jhund😡

Your Tanya spks against me in interviews i hv never said anything derogatory to her in any of my interviews. Also if she is such a sanskaari,scared, bebas ,… https://t.co/YYBP1Ub9m2 — Kunickaa Sadanand (@Kunickaa) February 9, 2026

कुनिका सदानंद ने लीगल एक्शन की धमकी दी

तान्या मित्तल के संस्कारी बिहेवियर को ‘दिखावा' बताते हुए, कुनिका ने दावा किया कि तान्या लाइमलाइट में रहना चाहती हैं और अपने तरीके से ‘बहुत स्मार्ट' हैं. जब एक ट्रोल ने ट्वीट में उनके खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, तो उन्होंने उन्हें लीगल एक्शन की चेतावनी दी.

कुनिका सदानंद ने अपने संस्कारी कमेंट पर कहा

Zoom के साथ पिछले इंटरव्यू में कुनिका ने तान्या के ‘संस्कार' के बारे में बात की और उनकी परवरिश पर अपने कमेंट पर कायम रहीं. उन्हें ड्रामैटिक कहते हुए, इस जानी-मानी एक्ट्रेस ने कहा कि उन्होंने घर के बाहर उस बंद चैप्टर का सीन बना दिया.