एकता कपूर ने बिग बॉस वाली तन्या मित्तल को बुलाया घर, OTT पर एक्टिंग को तैयार इंस्टाग्राम क्वीन

Tanya Mittal Acting Debut: तान्या मित्तल को हाल ही में एकता कपूर के जुहू स्थित बंगले पर देखा गया. इंडस्ट्री से जुड़े सूत्र बता रहे हैं कि एकता कपूर उनसे ओटीटी के अपने अगले प्रोजेक्ट में एक्टिंग करवा सकती हैं.

Tanya Mittal Acting Debut: तान्या मित्तल अब OTT पर करने जा रहीं एक्टिंग डेब्यू
नई दिल्ली:

Tanya Mittal Acting Debut: तान्या मित्तल को हाल ही में एकता कपूर के जुहू स्थित बंगले पर देखा गया. दोनों के बीच हुई इस मुलाकात का मकसद अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन इंडस्ट्री के विश्वसनीय सूत्र ने एनडीटीवी को बताया कि एकता कपूर फिलहाल तान्या मित्तल के साथ एक आगामी ओटीटी प्रोजेक्ट पर बातचीत कर रही हैं. तान्या मित्तल, जो 'बिग बॉस 19' में अपनी बेबाक छवि के लिए सुर्खियों में रहीं, एक मल्टी-टैलेंटेड पर्सनैलिटी हैं. तान्या मित्तल के इंस्टाग्राम पर 44 लाख फॉलोअर्स हैं.

ग्वालियर में जन्मीं तान्या ने 2018 में मिस एशिया टूरिज्म यूनिवर्स का खिताब जीता था. वे एक सफल उद्यमी भी हैं और 'हैंडमेड लव बाय तन्या' नाम से अपना फैशन ब्रांड चलाती हैं, जिसमें हैंडमेड बैग्स, साड़ियां और अन्य प्रोडक्ट्स शामिल हैं. सोशल मीडिया पर उनके लाखों फॉलोअर्स हैं, जहां वे मोटिवेशनल कंटेंट, स्पिरिचुअल स्टोरीज और लाइफस्टाइल शेयर करती रहती हैं.

एकता कपूर को 'कंटेंट क्वीन' के नाम से जाना जाता है, बालाजी मोशन पिक्चर्स के बैनर तले टीवी से लेकर ओटीटी तक कई हिट प्रोजेक्ट्स दे चुकी हैं. उनकी वेब सीरीज जैसे 'द फैमिली मैन', 'स्कैम 1992', 'पवित्र रिश्ता' रीमेक और अन्य ने दर्शकों को खूब पसंद किया है. एकता अक्सर नए टैलेंट को मौका देती हैं और 'बिग बॉस' जैसे रियलिटी शोज से उभरे चेहरों को अपने प्लेटफॉर्म पर प्रमोट करने का लंबा इतिहास रहा है.

सूत्रों के मुताबिक, 'बिग बॉस 19' के दौरान एकता ने वीकेंड का वार एपिसोड में तान्या को अपने किसी प्रोजेक्ट में कास्ट करने का ऑफर दिया था. तान्या ने इसे अपना 'ड्रीम प्रोजेक्ट' करार दिया था. शुरुआत में यह टीवी सीरियल से जुड़ा लग रहा था, लेकिन अब बातचीत ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एक नई वेब सीरीज या स्पेशल प्रोजेक्ट की ओर शिफ्ट हो गई है. बैठक में स्क्रिप्ट, किरदार और अन्य डिटेल्स पर विस्तार से चर्चा हुई.

अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अगर यह डील फाइनल हो जाती है तो तन्या के लिए यह एक्टिंग में बड़ा ब्रेक साबित हो सकता है. फैंस पहले से ही सोशल मीडिया पर इस संभावित जोड़ी को लेकर उत्साहित हैं. एकता की ओटीटी लाइनअप में तान्या का जुड़ना न केवल उन्हें मुख्यधारा एंटरटेनमेंट में मजबूत जगह देगा, बल्कि नई ऑडियंस को भी आकर्षित कर सकता है.

